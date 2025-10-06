الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الإثنين الـ 6 من تشرين الأول 2025

دمشق:
عرض أفلام “فيها إيه يعني، المشي الطويل، رحلة كبيرة وجريئة وجميلة”، في صالة سينما سيتي، من الساعة الـ 12 ظهراً لغاية الساعة الـ 10 مساء.
ريف دمشق:
ورشة في فن الكولاج بعنوان “قصاصات من الذاكرة”، في نادي ألبيرتو اليسوعي بمدينة جرمانا، الساعة الـ 6 مساء.
حمص:
1 – عرض مسرحية “ذاكرة اعتقال”، في مسرح قصر الثقافة بمدينة حمص، الساعة الـ 5 مساء.
2 – مناقشة وتحليل رواية “عداء الطائرة الورقية”، ضمن مشروع “فتح كتاب” في الملتقى الثقافي اليسوعي، في دير الآباء اليسوعيين ببستان السلام، الساعة الـ 5 مساء.
3 – افتتاح معرض تشكيلي بعنوان “نضال إبراهيم وسنوات من العمل والعطاء مع أورنينا”، في صالة كاتدرائية الروح القدس في الحميدية بمدينة حمص، من الساعة الـ 11 صباحاً لغاية الساعة الـ 6 مساء.
حماة:
انطلاق فعاليات مهرجان محمد الماغوط المسرحي بدورته الخامسة، في صالة سينما سلمية، الساعة الـ 4 عصراً.
طرطوس:
ورشة بعنوان “رؤية المشروع الوالدي”، للأستاذ هيثم اسكندر، في المركز الثقافي بطرطوس، الساعة الـ 10 صباحاً.
حلب:
عرض أفلام” ليلة الحاصد، ريستارت، ماما وبابا، فيها إيه يعني، المنتقم السام، قاتل الشياطين قلعة اللانهاية”، في سينما الزهراء، من الساعة الـ 12.15 ظهراً لغاية الساعة ال 9.30 مساء.