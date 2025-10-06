الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الإثنين الـ 6 من تشرين الأول 2025

دمشق:

عرض أفلام “فيها إيه يعني، المشي الطويل، رحلة كبيرة وجريئة وجميلة”، في صالة سينما سيتي، من الساعة الـ 12 ظهراً لغاية الساعة الـ 10 مساء.

ريف دمشق:

ورشة في فن الكولاج بعنوان “قصاصات من الذاكرة”، في نادي ألبيرتو اليسوعي بمدينة جرمانا، الساعة الـ 6 مساء.

حمص:

1 – عرض مسرحية “ذاكرة اعتقال”، في مسرح قصر الثقافة بمدينة حمص، الساعة الـ 5 مساء.

2 – مناقشة وتحليل رواية “عداء الطائرة الورقية”، ضمن مشروع “فتح كتاب” في الملتقى الثقافي اليسوعي، في دير الآباء اليسوعيين ببستان السلام، الساعة الـ 5 مساء.

3 – افتتاح معرض تشكيلي بعنوان “نضال إبراهيم وسنوات من العمل والعطاء مع أورنينا”، في صالة كاتدرائية الروح القدس في الحميدية بمدينة حمص، من الساعة الـ 11 صباحاً لغاية الساعة الـ 6 مساء.

حماة:

انطلاق فعاليات مهرجان محمد الماغوط المسرحي بدورته الخامسة، في صالة سينما سلمية، الساعة الـ 4 عصراً.

طرطوس:

ورشة بعنوان “رؤية المشروع الوالدي”، للأستاذ هيثم اسكندر، في المركز الثقافي بطرطوس، الساعة الـ 10 صباحاً.

حلب:

عرض أفلام” ليلة الحاصد، ريستارت، ماما وبابا، فيها إيه يعني، المنتقم السام، قاتل الشياطين قلعة اللانهاية”، في سينما الزهراء، من الساعة الـ 12.15 ظهراً لغاية الساعة ال 9.30 مساء.