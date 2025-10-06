انخفاض تدريجي في درجات الحرارة وأجواء خريفية معتدلة في معظم المناطق السورية

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض، مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل في المناطق الغربية، وبنحو 2-4 درجات مئوية في المناطق الشرقية والجزيرة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية اليوم أن يكون الجو غائماً جزئياً على المناطق الغربية والوسطى، وصحواً في باقي المناطق، مع فرصة ضعيفة لهطل زخات محلية خفيفة من المطر في أجزاء من المرتفعات الساحلية، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة.

وليلاً.. يكون الجو مائلاً للبرودة بشكل عام، وبارداً نسبياً في المرتفعات الجبلية، مع احتمال تشكّل الضباب في أجزاء من المنطقة الوسطى والقلمون الشرقي والمرتفعات الجبلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية في المناطق الجنوبية والمرتفعات الجبلية، وغربية في المناطق الوسطى والساحلية والشمالية والشمالية الشرقية، وشمالية غربية في المنطقة الشرقية والبادية، خفيفة إلى معتدلة مع هبات تتجاوز 45 كم/سا في أجزاء من المنطقة الوسطى والمرتفعات الساحلية والمناطق الشرقية، وتؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في تلك المناطق، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

حالة الطقس ودرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة اليوم في المحافظات السورية: