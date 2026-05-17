مخطوطات الرحالة المسلمين توثق مسارات الحج وتفاصيله التاريخية

دمشق-سانا

وثّق الرحالة المسلمون عبر القرون تفاصيل رحلاتهم إلى الديار المقدسة، مسجلين مشاهداتهم اليومية، ومسارات الطرق، وأبرز المعالم، إلى جانب العادات والتقاليد المرتبطة بموسم الحج، ما جعل مخطوطاتهم مصدراً تاريخياً مهماً يوثق تطور رحلة الحج ومناسكه عبر العصور.

وتعتمد المؤسسات البحثية اليوم في دراسة هذا الإرث على مجموعات وثائقية ومخطوطات محفوظة في مكتبة الملك عبد العزيز العامة، ومكتبة الحرم المكي الشريف، إلى جانب مراكز المخطوطات العربية، فضلاً عن مؤلفات رحلية بارزة مثل كتاب رحلة ابن جبير، و”تحفة النظار” للرحالة ابن بطوطة، و”الرحلة الحجازية” للعلامة عبد الغني النابلسي، التي أسهمت في رسم صورة دقيقة للحياة الاجتماعية والدينية المرتبطة بالحج عبر التاريخ.

المكتبات الحافظة للتراث الرحلي

تظهر المخطوطات المحفوظة في مكتبة الملك عبد العزيز العامة، التي تضم آلاف الوثائق النادرة، الدور الكبير للرحالة في رسم صورة واضحة لمسارات الحج البرية والبحرية، وتبرز ضمن هذه المجموعات مخطوطات، مثل قرة العين في أوصاف الحرمين ودلائل الخيرات للمحجوبي، كما تحتفظ مكتبة الحرم المكي الشريف بما يقارب ثمانية آلاف مخطوط، بينها نسخ فريدة من كتب الرحلات التي تناولت الحج، ومنها رحلة ابن جبير التي وصفت بدقة الطريق البحري من الأندلس إلى مكة.

رحلات أعلام الرحالة المسلمين

تميزت كتب الرحلات القديمة بقدرتها على الجمع بين التجربة الروحية للحاج والتوثيق الدقيق لمناسك الحج ومساراته، ويبرز في هذا السياق كتاب تحفة النظار في غرائب الأمصار لابن بطوطة، الذي دوّن مشاهداته في مكة والمدينة خلال القرن الثامن الهجري، مقدّماً وصفاً تفصيلياً للحرم المكي وتنظيم شؤون الحجاج، وقد سجّل ابن بطوطة خلال رحلاته سبع حجات، ما أتاح له تقديم مادة ثرية عن أحوال الحجاج وقوافلهم.

وقد أفاض في وصف الركب “قوافل الحجاج المنظمة”، مركزاً على الركب المصري والشامي والعراقي، ومبيناً أساليب تنظيمها وأدوار أمرائها، والطبول والأبواق التي تُقرع إيذاناً ببدء موسم الحج، كما تناول مشقة الطريق وما يواجهه الحجاج من مخاطر، الأمر الذي كان يدفعهم إلى استئجار فرسان لحمايتهم.

وقدم ابن بطوطة وصفاً دقيقاً لعدد من المعالم والأماكن التي مر بها، مثل بركة المعظم وديار ثمود وبئر الحجر، إضافة إلى وصفه للمشاعر المقدسة في مكة المكرمة، وعادات أهلها في رمضان، وكيفية صعود الحجاج إلى عرفات ومبيتهم في منى.

ومن أبرز ما رواه حديثه عن ريح السموم في وادي الأخيضر، وهي ريح شديدة الحرارة كانت تتسبب في هلاك الحجاج وتجفيف المياه، حتى بلغ ثمن شربة الماء في إحدى السنوات ألف دينار، كما أشار إلى المباهاة بإضاءة الشموع بين حجاج مصر والشام والعراق، مؤكداً أن أهل الشام كانوا الأكثر تميزاً في ذلك.

الرحلة الحجازية لعبد الغني النابلسي

تُعد الرحلة الحجازية لعبد الغني النابلسي من أبرز النصوص التي وثقت الحياة الاجتماعية في مكة والمدينة، حيث ركز على تصوير الصعوبات والمشاق التي واجهها الحجاج في الطريق، وخاصةً تقلبات الطقس مثل الأمطار الغزيرة التي كانت تعيق سير القوافل، وقد اعتبر النابلسي الحج رحلة روحية لأداء الطقوس والشعائر وتطهير النفس وتهذيبها.

كما وصف الحياة الاجتماعية في مكة بروح المودة والتعاون، مشيراً إلى لين أهلها وكرمهم في استقبال الغرباء وخدمة الحجاج، ونقل مشاهداته اليومية بدقة منذ خروجه وحتى عودته، مسجلاً ما مر به الحجاج من أهوال وكيفية تدبير أمورهم في الخيام، وأبدى إعجابه الشديد بنظام الطوافة والسقيا الذي كان قائماً في مكة، واعتبره نموذجاً للتنظيم والخدمة.

ولم يغفل النابلسي الجانب الجمالي والروحاني، إذ عبّر في شعره عن الشوق والمشاعر الجياشة أثناء مواكب الحج، عاكساً صورة روحانية عالية للأماكن المقدسة.

البعد الروحي والاجتماعي للحج

تكتسب هذه المخطوطات أهميتها من كونها وثائق مباشرة كتبها أصحابها في زمن الحدث، ما يجعلها مصادر أولية ذات مصداقية عالية، وتكشف عن تفاصيل دقيقة للحياة الاقتصادية والاجتماعية، مثل الأسواق، والعملة، والضرائب، والعلاقات بين القبائل، إضافة إلى وصف البيئة الطبيعية والمناخ.

وتشكل هذه المخطوطات والرحلات التاريخية مصدراً معرفياً بالغ الأهمية لفهم تطور رحلة الحج عبر العصور، لما تحمله من تفاصيل دقيقة تجمع بين التوثيق التاريخي والبعد الروحي والاجتماعي، ما يجعلها مرجعاً أساسياً للباحثين في دراسة تاريخ الحرمين الشريفين ومسارات الحجاج.