أعمال تأهيل واسعة للمسالخ في دمشق وريفها وفق المعايير الصحية

دمشق-سانا

أكد رئيس دائرة المسالخ في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق خالد الحسين، استمرار العمل على تطوير وتأهيل المسالخ في مدينة دمشق وريفها، بما يضمن تحقيق الشروط الفنية والصحية المعتمدة ورفع كفاءة العمل في قطاع الذبح، وتقديم خدمات أكثر أماناً وسلامة للمواطنين.

وأوضح الحسين في تصريح لمراسل سانا اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد المسالخ في دمشق وريفها يصل إلى 16، اثنان منها في دمشق هما مسلخ دمشق الفني في الزبلطاني ومسلخ جوبر الآلي، و14 مسلخاً في مناطق عدة بريف دمشق.

وأشار الحسين إلى أن مسلخ الزبلطاني الذي يخضع حالياً للمرحلة الثانية من أعمال الترميم لا يزال ضمن الخدمة، حيث خضع قبل نحو ستة أشهر لعملية ترميم أولية شملت صيانة خطوط الصرف الصحي باعتبارها خطوة أساسية، إضافة إلى تأهيل بعض الجوانب الفنية المتعلقة بصالات الذبح.

وبين الحسين أن العمل جار لإعداد دفاتر الشروط الفنية والمالية الخاصة بإعادة تأهيل مسلخ جوبر وتشغيله وفق نظام تشاركي، بما يسهم في إعادة تفعيله وتحسين مستوى الخدمات المقدمة فيه.

وفيما يتعلق بمسالخ ريف دمشق أوضح الحسين أنه تم تأهيل ستة منها في كل من دير عطية وقارة والقطيفة وجيرود والرحيبة ومعضمية القلمون، بينما يجري حالياً العمل على ترميم ستة مسالخ أخرى في النبك وعربين وقطنا وعين منين والضمير ويبرود، على أن يتم استلامها خلال أيام بعد انتهاء الأعمال.

ولفت الحسين إلى وجود خطة لإعادة تأهيل مسلخ دوما الذي يعد أكبر مسالخ ريف دمشق، إضافة إلى إعداد دراسة فنية متكاملة لترميم مسلخ ببيلا، بما يحقق متطلبات العمل الفني والصحي فيه.

وأكد استكمال تأهيل وتدريب الكوادر البشرية في جميع المسالخ، بما يضمن رفع كفاءة العمل، وتطبيق الشروط الصحية والفنية المعتمدة خلال عمليات الذبح والإشراف البيطري.

وكانت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق أعلنت في العاشر من الشهر الجاري، عن تنفيذ المرحلة الثانية من إعادة تأهيل مسلخ دمشق الفني بمنطقة الزبلطاني.