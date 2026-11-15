محطات الرصد الزلزالي تسجل هزة بقوة 2.2 درجة غربي حماة

دمشق-سانا‏

سجلت محطات الرصد الزلزالي، مساء اليوم الأحد، هزة أرضية بقوة 2.2 درجة على مقياس ريختر، على بعد 15 ‏كيلومتراً غرب مدينة حماة.‏

وأوضح المركز الوطني للزلازل في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، عبر قناته على تلغرام، أن الهزة وقعت عند ‏الساعة 21:44 بالتوقيت المحلي لمدينة دمشق، على صدع البحر الميت، ضمن النطاق الجغرافي للأراضي السورية ‏الممتد على طول الصدع‏.‏

وكانت محطات الرصد الزلزالي سجلت في الأول من تشرين الثاني الجاري هزة أرضية بقوة 2.7 درجة على مقياس ‏ريختر، على بعد نحو 98 كيلومتراً شمال غربي مدينة طرطوس في البحر الأبيض المتوسط، وعلى عمق 30.9 ‏كيلومتراً، ضمن النشاط الزلزالي الطبيعي لمنظومة القوس القبرصي.‏