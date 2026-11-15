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محطات الرصد الزلزالي تسجل هزة بقوة 2.2 درجة غربي حماة

IMG 20261115 221446 774 محطات الرصد الزلزالي تسجل هزة بقوة 2.2 درجة غربي حماة
سجلت محطات الرصد الزلزالي التابعة للمركز الوطني للزلازل في وزارة الطوارئ السورية هزة أرضية-دمشق 15-11-2026- المركز الوطني للزلازل

دمشق-سانا‏

سجلت محطات الرصد الزلزالي، مساء اليوم الأحد، هزة أرضية بقوة 2.2 درجة على مقياس ريختر، على بعد 15 ‏كيلومتراً غرب مدينة حماة.‏

وأوضح المركز الوطني للزلازل في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، عبر قناته على تلغرام، أن الهزة وقعت عند ‏الساعة 21:44 بالتوقيت المحلي لمدينة دمشق، على صدع البحر الميت، ضمن النطاق الجغرافي للأراضي السورية ‏الممتد على طول الصدع‏.‏

وكانت محطات الرصد الزلزالي سجلت في الأول من تشرين الثاني الجاري هزة أرضية بقوة 2.7 درجة على مقياس ‏ريختر، على بعد نحو 98 كيلومتراً شمال غربي مدينة طرطوس في البحر الأبيض المتوسط، وعلى عمق 30.9 ‏كيلومتراً، ضمن النشاط الزلزالي الطبيعي لمنظومة القوس القبرصي.‏

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