اجتماع لتعزيز كفاءة الاستجابة للكوارث في سوريا وتنسيق الجهود الوطنية

دمشق-سانا

عُقد اجتماع في مبنى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بحضور وزراء الطوارئ وإدارة الكوارث، والإدارة المحلية والبيئة، والزراعة، وذلك بهدف رفع كفاءة الاستجابة للكوارث وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية.

واستعرض وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أبرز الكوارث التي شهدتها البلاد والتحديات التي واجهت الوزارة، مشيراً إلى سيناريوهات محتملة تشمل الحرائق، الجفاف، الآفات الصحية، والزلازل.

بدوره، أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني أهمية التكامل بين الوزارات في ملفات مثل إزالة الأنقاض وحفظ حقوق المواطنين، بينما شدد وزير الزراعة أمجد بدر على ضرورة تدريب الفرق الحراجية لمواجهة الحرائق مبكراً، بعد أن أتت على مساحات واسعة من الغابات.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تنظيم ورشة عمل تضم ممثلين عن الوزارات المعنية وخبراء مختصين، لوضع آليات تعاون فعالة تُمكّن من الكشف المبكر للكوارث والحد من آثارها المحتملة.

