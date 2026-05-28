تحصين محطة الضخ في حويجة زهرة بالرقة بعد ارتفاع منسوب مياه الفرات

الرقة-سانا

باشرت فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، اليوم الخميس، أعمال رفع سواتر ترابية في محيط محطة ضخ المياه في حويجة زهرة جنوب مدينة الرقة، بعد ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في المحافظة.

وذكرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في قناتها على التلغرام، أن فرق الوزارة تعمل أيضاً على رفع سواتر ترابية، لمنع وصول مياه النهر إلى منازل المدنيين في حويجة زهرة وحويجة بدر.

وأشارت الوزارة، إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الجهود الوقائية الرامية إلى ضمان استمرارية تشغيل المحطة، والحفاظ على انتظام وصول المياه إلى المواطنين، بما يعزز من استقرار الخدمات الأساسية في المنطقة.

وأكد المدير العام للمؤسسة العامة لسد الفرات هيثم بكور في وقت سابق اليوم، ‏أن الوضع المائي على مجرى نهر الفرات يشهد حالة من ‏الاستقرار ‏حالياً، وأن ‏المؤشرات الحالية لا تظهر أي تغيّرات متوقعة على مستوى ‌‏التصريف أو ارتفاع المنسوب حتى يوم الأحد المقبل.