الرقابة والتفتيش: مخالفات في شركة للجيولوجيا ألحقت أضراراً بأكثر من 148 مليار ليرة

أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أن البعثة التفتيشية المكلّفة تدقيق عقد أبرمته إحدى الشركات العامة التابعة لقطاع الجيولوجيا والثروة المعدنية مع إحدى الشركات المحلية لتأهيل عدد من المعامل، كشفت عن مخالفات متعددة شملت إجراءات التعاقد وتنفيذ بنود العقد.

وأوضحت الهيئة في بيان خاص لـ سانا، أن ضخامة تلك المخالفات وما تتطلبه من وقت لاستكمال جميع التحقيقات، دفعت البعثة إلى إعداد تقرير أولي حول إحدى المخالفات المثبتة، مع الاستعانة بلجنة خبرة فنية من مختصين لتحديد الأثر المالي الناجم عنها.

وأشارت النتائج إلى أن الضرر المالي اللاحق بالأموال العامة نتيجة هذه المخالفة تجاوز 148 ملياراً ونصف المليار ليرة سورية، أي ما يعادل نحو 13.5 مليون دولار وفق حجم الضرر.

وأضافت الهيئة: إن البعثة حددت الأشخاص المسؤولين عن المخالفة من العاملين لدى الشركة العامة، إضافة إلى الشركاء المالكين للشركة المتعهدة وهم: م.ج (مواطن سوري)، ر.ح وج.ف (مواطنان لبنانيان)، وانتهت إلى التوصية باتخاذ تدابير احترازية بحقهم، تضمنت إيقاع الحجز الاحتياطي على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، ومنعهم من مغادرة البلاد.

يشار إلى أن تقريراً رقابياً حديثاً للهيئة كان قد كشف قبل أيام عن مخالفات مالية وإدارية في قطاع التعليم الخاص تجاوزت قيمتها ملياراً ونصف المليار ليرة سورية، تورط فيها أشخاص متنفذون وأبناء مسؤولين، إضافة إلى متورطين في تجارة المخدرات.