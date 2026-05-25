21 ‎إصابة جراء 62 حريقاً وحادث سير في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

دمشق-سانا

أصيب 21 شخصاً جراء وقوع حرائق وحوادث سير استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في مختلف المحافظات ‏السورية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضح الدفاع المدني السوري، عبر قناته على تلغرام، أن فرقه استجابت لـ 11 حادث سير، أسفرت عن إصابة 18 شخصاً، ‏قدمت الإسعافات الأولية لـ 7 منهم، ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، فيما جرى إسعاف بقية الإصابات من قبل ‏مدنيين، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها‎.‎

وجدد الدفاع المدني التأكيد على السائقين بضرورة تخفيف السرعة والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح، ‏وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف المحمول‎.‎

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 51 حريقاً، بينها 15 في المنازل والمحال التجارية، و36 حريقاً متفرقاً (أعشاب وقمامة ‏وأسلاك كهربائية)، أسفرت عن تسجيل 3 إصابات جرى إسعافهم إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما اقتصرت باقي ‏أضرار الحرائق على الخسائر المادية‎.‎

وأهاب الدفاع المدني بضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو ‏العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن ‏حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة‎.‎

وكان قد توفي، أمس الأول، ثلاثة أشخاص، وأصيب 15 آخرون، جراء حوادث سير وحرائق استجابت لها فرق الدفاع ‏المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في مختلف المحافظات السورية‎.‎