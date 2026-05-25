21 ‎إصابة جراء 62 حريقاً وحادث سير في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

دمشق-سانا
أصيب 21 شخصاً جراء وقوع حرائق وحوادث سير استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في مختلف المحافظات السورية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وأوضح الدفاع المدني السوري، عبر قناته على تلغرام، أن فرقه استجابت لـ 11 حادث سير، أسفرت عن إصابة 18 شخصاً، قدمت الإسعافات الأولية لـ 7 منهم، ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، فيما جرى إسعاف بقية الإصابات من قبل مدنيين، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.
وجدد الدفاع المدني التأكيد على السائقين بضرورة تخفيف السرعة والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح، وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف المحمول.
كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 51 حريقاً، بينها 15 في المنازل والمحال التجارية، و36 حريقاً متفرقاً (أعشاب وقمامة وأسلاك كهربائية)، أسفرت عن تسجيل 3 إصابات جرى إسعافهم إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما اقتصرت باقي أضرار الحرائق على الخسائر المادية.
وأهاب الدفاع المدني بضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.
وكان قد توفي، أمس الأول، ثلاثة أشخاص، وأصيب 15 آخرون، جراء حوادث سير وحرائق استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في مختلف المحافظات السورية.