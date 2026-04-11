وزير التنمية الإدارية يلتقي الفائزين بانتخابات مجلس الشعب بإدلب ويشرح استراتيجية الوزارة

إدلب-سانا

التقى وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف، الفائزين بانتخابات مجلس الشعب في محافظة إدلب، حيث جرى استعراض توجهات تحديث الإدارة الحكومية، ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة في ضوء متطلبات إعادة تنظيم العمل الإداري.

وركز اللقاء الذي عقد اليوم السبت، على الإطار الناظم للتحول المؤسسي، ومشروع قانون الخدمة المدنية، باعتباره مدخلاً أساسياً لإعادة بناء منظومة الوظيفة العامة، وتحديث التشريعات بما يضمن وضوح الأدوار، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد داخل الجهات الحكومية.

كما استعرض الوزير السكاف دور مديريات التنمية الإدارية في المحافظات، بوصفها أداة تنفيذية على المستوى المحلي، تسهم في تنظيم الهياكل، وتحسين بيئة العمل، وتعزيز فاعلية الأداء داخل المؤسسات.

وأكد الوزير السكاف أن برنامج العمل الحكومي لعام 2026 ينطلق من مسار متكامل يجمع بين الإصلاح التشريعي والتنظيمي، بما يعيد ضبط بنية العمل الإداري في الدولة، ويرسخ أسس إدارة عامة أكثر كفاءة وفاعلية.

وشدد وزير التنمية الإدارية على أن تحقيق نتائج ملموسة في هذا المسار يتطلب تكاملاً حقيقياً بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يضمن تطوير الأطر القانونية ومواكبتها لمتطلبات العمل الحكومي.

وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح الوزير السكاف أن اللقاء تناول جملة من القضايا المحورية، من بينها واقع العمل الإداري في المحافظة وآليات تطويره، وتفعيل مسارات التحول المؤسسي على المستوى المحلي، وتعزيز جاهزية الجهات العامة لتنفيذ أولويات التطوير الإداري والارتقاء بالواقع الخدمي، إضافة لمناقشة التحديات الإدارية التي تواجه المحافظة مع ممثليها في مجلس الشعب، والبحث في الحلول المناسبة لمعالجتها، مع استعراض خطط وزارة التنمية الإدارية المستقبلية والوقوف على أبرز المشكلات الإدارية التي تعاني منها المحافظة.

وأكد الوزير السكاف حرص الوزارة على تمكين مديريات التنمية الإدارية في المحافظات، لتكون الجهة التنفيذية والمتابعة لمسار التطوير المؤسسي مستقبلاً، بحيث تعمل على مواءمة السياسات المركزية مع احتياجات كل محافظة، مستفيدة من قربها من الميدان وقدرتها على متابعة المشكلات مباشرة، بما يسهم في تذليل التحديات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف: إن اللقاء ركّز أيضاً على قانون الخدمة المدنية وآلية تطبيقه بعد اكتمال صيغته النهائية، لافتاً إلى أنه سيكون من أوائل القوانين التي ستُناقش وتُقرّ في مجلس الشعب، مشيراً إلى أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى الوصول إلى التحول المؤسسي المنشود، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطن وبجودة أعلى.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع مختلف الجهات المعنية، بما فيها التشريعية، ودعم الحوار حول أولويات الإصلاح المؤسسي، بما يسهم في توحيد الرؤى وتكامل الجهود لتطوير الإدارة العامة.