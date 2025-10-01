التأمينات الاجتماعية تشكل لجنة لبحث إشراك العاملين في حكومة الإنقاذ في المظلة التأمينية

دمشق-سانا

أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اليوم، القرار رقم /1330/ القاضي بتشكيل لجنة متخصصة، لدراسة آلية إشراك العاملين في حكومة الإنقاذ سابقاً ضمن مظلة التأمينات الاجتماعية، بما ينسجم مع أحكام القانون رقم /92/ لعام” 1959″ وتعديلاته.

وفي تصريح لـ سانا بيّن مدير عام المؤسسة حسن خطيب، أن القرار يأتي في إطار حرص المؤسسة على تعزيز العدالة الاجتماعية، وتكريس مبدأ شمولية الحماية التأمينية، وتأكيداً على التزام المؤسسة بمسؤولياتها تجاه جميع العاملين، دون استثناء، وبما يضمن حقوقهم التأمينية وفقاً للقوانين النافذة.

وأضاف خطيب: إن اللجنة سترفع مقترحاتها خلال شهر واحد من تاريخ صدور القرار، وذلك بما يحقق المصلحة العامة ويعزز كفاءة النظام التأميني الوطني.

وأكد خطيب أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وضمان حقوق كل العاملين على امتداد الوطن.