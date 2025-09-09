اجتماع وزاري في دمشق يبحث مع UNIDO تطوير الصناعة السورية وفق معايير بيئية مستدامة

دمشق-سانا

عقدت وزارة الإدارة المحلية والبيئة اجتماعاً موسعاً اليوم، ترأسه وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني، بحضور وفد من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) وعدد من الخبراء والمختصين، وذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي لحماية البيئة ودعم التنمية المستدامة.

وناقش المشاركون واقع البيئة في سوريا والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، مع التركيز على سبل تطويره بما يتماشى مع المعايير البيئية العالمية، وأهمية ترشيد استخدام المياه والمواد الكيميائية في المصانع، وتطوير آليات فعالة لإدارة وتدوير النفايات الصناعية بما يتلاءم مع الواقع المحلي.

واستُهل اللقاء بعرض شامل لحالة البيئة السورية، حيث تم التأكيد على ضرورة رفع مستوى الوعي البيئي، وإعادة النظر في التشريعات ذات الصلة، خاصة تلك المرتبطة بالصناعة، لضمان تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.

كما جرى نقاش حول دور المجالس المحلية في دعم القطاع البيئي، مع التأكيد على أهمية تمكينها وتزويدها بالموارد اللازمة لتحديد وتنفيذ أولويات المشاريع البيئية.

من جانبها، اقترحت منظمة UNIDO إجراء مسح للبنية التحتية في المناطق الصناعية لتحديد نقاط الضعف، وطرحت فكرة إنشاء مناطق صناعية خضراء وقرى حرفية تعتمد على تقنيات صديقة للبيئة وتدعم الصناعات الصغيرة.

وفي ختام الاجتماع، عبّر وفد المنظمة عن استعدادهم لتقديم الدعم الفني اللازم للوزارة، ومساندتها في الوفاء بالتزاماتها الدولية، مؤكدين أن سوريا تمتلك المقومات الأساسية للانتقال إلى نموذج صناعي أكثر استدامة إذا ما تم توجيه الجهود بالشكل الصحيح.

ويشكّل هذا الاجتماع خطوة متقدمة نحو بناء قطاع صناعي أكثر انسجاماً مع البيئة في سوريا ، ويفتح التعاون مع منظمة UNIDO آفاقًا جديدة لتبادل الخبرات وتطبيق حلول مبتكرة. ومع وضوح الرؤية والتزام الأطراف، تبدو فرص التحول نحو التنمية المستدامة أقرب من أي وقت مضى.