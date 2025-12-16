وزارة الداخلية السورية تعلن عن فتح باب الانتساب لوحدات الشرطة السياحية

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب الانتساب لوحدات إدارة الشرطة السياحية للذكور والإناث بصفة أفراد، مع تحديد آخر موعد لتقديم طلبات الانتساب في الـ 26 من كانون الأول 2025.

وأوضحت الوزارة في منشور عبر قناتها على التلغرام اليوم، أن الأولوية ستكون للمتقدمين الحاصلين على اختصاصات في مجالات السياحي والفندقي والآثار.

المواصفات والشروط المحددة للانتساب:

أن يكون عمر المتقدم/ـة بين 18 و 26 عاماً.

حاصل على الشهادة الثانوية.

حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم بأي جناية أو جنحة شائنة.

إتقان لغة أجنبية واحدة على الأقل (ويفضل الإنكليزية).

أن لا يقل الطول عن 168 سم للذكور و160 سم للإناث.

توفر معرفة أولية بالمواقع السياحية.

القدرة على استخدام الهواتف الذكية وأنظمة الخرائط GPS.

الوثائق المطلوبة:

بيان عائلي.

دفتر عائلي.

الشهادات العلمية الحاصل عليها المتقدم/ـة.

شهادات الدورات التدريبية (إن وجدت).

وثيقة غير محكوم (سجل عدلي).

إيصال تبرع بالدم (للذكور).

ولفتت وزارة الداخلية إلى أنه سيتم إبلاغ جميع المتقدمين المستوفين للشروط بموعد المقابلات والاختبارات والفحوصات التي ستجرى لاحقاً لاستكمال إجراءات القبول النهائي، مبينة أن مدة الدورة التدريبية 4 أشهر.

وأشارت الوزارة إلى أنه على الراغبين بالتسجيل مسح الباركود المرفق، أو عبر الرابط.