خبراء تخدير يبحثون في دمشق سبل تطوير الاختصاص ومواكبة التقنيات الحديثة

دمشق-سانا

شكّل المؤتمر العلمي السنوي لأطباء التخدير منصة مهنية وعلمية لتعزيز التواصل العلمي مع الخبرات المحلية والدولية وتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث المستجدات العلمية، بما يسهم في تطوير الأداء المهني والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة، وتحسين الأعمال السريرية في المشافي.

وأوضحت رئيسة شعبة التخدير والعنايات الجراحية في المشفى الوطني بدمشق، الدكتورة نجوى رقماني، في تصريح لـ سانا، أن اختصاص التخدير في سوريا يواجه تحديات أبرزها النقص في الكوادر الطبية وتزايد الهجرة نتيجة ضعف الحوافز المادية مقارنة بدول أخرى، الأمر الذي انعكس على الإقبال على هذا الاختصاص.

وأشارت في الوقت ذاته إلى وجود تحسن تدريجي في تجهيزات المشافي وإدخال تقنيات حديثة، ولا سيما في مجال التخدير الناحي باستخدام الإيكو، بما يسهم في تقليل الاعتماد على التخدير العام وخفض المضاعفات.

من جانبه، أكد اختصاصي التخدير فواز الكاتب، المقيم في دولة الإمارات، أن المشاركة في المؤتمر تتيح نقل الخبرات ومواكبة التطورات العلمية الحديثة، لافتاً إلى أن اختصاص التخدير توسع ليشمل مجالات متعددة مثل العناية المشددة والإنعاش والتخدير خارج غرفة العمليات، ما يتطلب زيادة في أعداد الأطباء المتخصصين.

وأشار إلى أن المؤتمر يشكل فرصة مهمة لطرح التحديات أمام الجهات المعنية ومناقشة واقع الاختصاص، بما يسهم في إيجاد حلول تدعم أطباء التخدير وتحسن ظروف عملهم.

بدورها، شددت أستاذة التخدير في جامعة دمشق الدكتورة سمر قباني على أهمية المؤتمر في دعم تدبير الحالات الحرجة وتعزيز التواصل العلمي مع الخبرات الخارجية، بما ينعكس إيجاباً على تطوير الأداء الطبي ورفع كفاءة الكوادر.

كما أوضحت طبيبة التخدير في مشفى الزهراوي ماريا برهان الدين عابد، أن المؤتمر يتيح الاطلاع على أحدث التقنيات والأدوية، إضافة إلى ورشات عمل تطبيقية باستخدام التصوير بالأمواج فوق الصوتية (Ultrasound)، ما يسهم في تطوير المهارات العملية ورفع جودة الخدمات الطبية.

وانطلقت أمس الجمعة فعاليات المؤتمر العلمي السنوي لعام 2026، بعنوان “التخدير في الحالات الحرجة”، الذي تنظمه جمعية الأطباء المخدرين السوريين ورابطة اختصاصيي التخدير وتسكين الألم، بالتعاون مع الهيئة السورية للاختصاصات الطبية (البورد السوري)، وتحت رعاية وزارة الصحة ونقابة الأطباء، وذلك على مدرج المشفى الوطني الجامعي بدمشق وتختتم اليوم.

يُعد اختصاص التخدير من التخصصات الطبية الأساسية المرتبطة بشكل مباشر بسلامة العمليات الجراحية والرعاية الحرجة، ويواجه هذا الاختصاص تحديات عالمية تتعلق بزيادة الطلب مقابل نقص الكوادر، إضافة إلى ضغوط العمل والحوافز المهنية، ما يدفع العديد من الدول إلى تعزيز برامج التدريب والتطوير المستمر، وتأتي المؤتمرات العلمية المتخصصة كأداة رئيسية لتحديث المعارف الطبية، وتبادل الخبرات، ومواكبة التقنيات الحديثة بما ينعكس على جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى.