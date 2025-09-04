إطلاق صندوق التنمية السوري من حرستا: خطوة وطنية لإعمار شامل ومستدام

ريف دمشق -سانا

شهدت مدينة حرستا مساء اليوم تجمعاً شعبياً واسعاً احتفاءً بإطلاق صندوق التنمية السوري، في خطوة وطنية تهدف إلى دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية المستدامة في مختلف المحافظات السورية، وسط أجواء احتفالية عبّرت عن تطلعات المواطنين لمستقبل أفضل.

إعادة تأهيل البنى التحتية والخدمات الأساسية

أكد طارق الحسين، مسؤول العلاقات العامة في محافظة ريف دمشق في تصريح لمراسلة سانا ، أن الصندوق يشكّل ركيزة أساسية في عملية إعادة البناء، حيث ستُخصص موارده لإعادة تأهيل المدارس، الجامعات، المراكز الصحية، وشبكات الكهرباء والمياه، إلى جانب دعم المؤسسات الخدمية والاقتصادية بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطن السوري.

فعاليات قادمة تشمل جميع المحافظات

أشار الحسين إلى أن فعالية حرستا تمثل بداية لسلسلة من الأنشطة التي ستُقام تباعاً في مختلف المحافظات، موضحاً أن محافظة ريف دمشق ستشهد قريباً فعالية موسعة بمشاركة واسعة من الفعاليات الاقتصادية والصناعية والحرفية لدعم الصندوق.

تشاركية مجتمعية واسعة

من جهته، عبّر أحمد الحلبي، أحد وجهاء مدينة عربين، عن تقديره لهذه المبادرة، مؤكداً أن إشراك مختلف شرائح المجتمع في عملية الإعمار يعكس روح التكاتف الوطني، كما أعرب صالح الخطيب من أهالي الغوطة الشرقية عن استعداد المواطنين للمساهمة الفاعلة في إنجاح الصندوق.

بدوره، نوه الناشط الإعلامي فارس زين العابدين بأهمية الصندوق في تسهيل مساهمات السوريين في الداخل والخارج، إضافة إلى تبرعات الأصدقاء العرب والدوليين، مشيراً إلى أن آلية توزيع الموارد ستُراعي العدالة بين المحافظات وفقاً للأولويات.

الفعالية شهدت حضوراً جماهيرياً واسعاً، تخللها عروض ألعاب نارية وأناشيد وطنية عبّرت عن صمود الشعب السوري وتطلعه إلى مستقبل مزدهر، وقد تجاوزت قيمة التبرعات المعلنة منذ إطلاق الصندوق حاجز الـ60 مليون دولار.

ويأتي صندوق التنمية السوري ضمن خطة وطنية شاملة تهدف إلى توحيد الجهود الحكومية والمجتمعية والدولية في مسار إعادة الإعمار، عبر آلية شفافة تضمن توجيه الموارد إلى المشاريع الأكثر احتياجاً وأولوية.