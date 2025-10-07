الكنيسة السريانية الأرثوذكسية: قسد أغلقت مدارس الطوائف المسيحية ولن نقبل بغير المنهاج الرسمي

الحسكة-سانا

أكد المطران مار موريس عمسيح، مطران أبرشية الجزيرة والفرات للسريان الأرثوذكس، رفض الأبرشية القاطع لفرض مناهج دراسية تابعة لـ “قسد” في منطقة الجزيرة، مشدداً على أن المدارس التابعة للطوائف المسيحية البالغ عددها نحو خمس وثلاثين مدرسة تخدم مختلف مكونات المجتمع السوري لن تعتمد سوى المنهاج الرسمي الصادر عن وزارة التربية والمعترف به دولياً.

وأوضح المطران عمسيح في تصريح لـ سانا أن الحوار مع “قسد” استمر لأكثر من شهر، حيث حاولت فرض خيارين فقط أمام المدارس التابعة للأبرشية التي بلغ عددها 20 مدرسة، هما اعتماد منهاج قسد أو منهاج “اليونيسيف”، من دون أي ترخيص أو موافقة من وزارة التربية في دمشق، مؤكداً أن هذا الأمر مرفوض تماماً من قبل إدارة المدارس.

وأشار المطران إلى أن مدارس الأبرشية التي يعود تاريخ بعضها إلى أكثر من مئة عام تعتمد الشهادات السورية الرسمية في المرحلتين الإعدادية والثانوية، لافتاً إلى أن فرض مناهج غير معترف بها يهدد مستقبل الطلاب وتراخيص المدارس التي تضم طلاباً من مختلف المكونات من عرب وأكراد وآشوريين وأيزيديين وغيرهم.

وأضاف المطران عمسيح: إن “قسد” أقدمت على طرد الطلاب من المدارس بعد رفض الأبرشية اعتماد مناهجها، ما أدى إلى إيقاف العملية التعليمية واستمرار العمل الإداري فقط، مبيناً أن العودة إلى التعليم ممكنة فقط في حال اعتماد المنهاج السوري الموحد وبترخيص رسمي من وزارة التربية في دمشق.

واختتم المطران تصريحه بالتأكيد على أن الأبرشية متمسكة بالنهج الوطني الذي يحفظ وحدة المجتمع السوري، ويصون مستقبل أجياله.

وكانت قوات “قسد” قد أغلقت جميع المدارس الخاصة التي تعتمد المناهج السورية في شمال شرق سوريا، بعد اقتحام عدد منها وطرد طلابها وكوادرها التدريسية.

وتواصل “قسد” بين حين وآخر تنفيذ حملات تجنيد إجباري تستهدف الطلاب في المناطق الخاضعة لسيطرتها، كان آخرها في مدينتي الرقة والطبقة، وشملت عشرات الطلاب، بينهم طلاب في معاهد تعتمد منهاج الحكومة السورية.