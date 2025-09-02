رئيس هيئة العدالة الانتقالية لـ سانا: نعمل على كشف الحقيقة

IMG 1382 رئيس هيئة العدالة الانتقالية لـ سانا: نعمل على كشف الحقيقة

دمشق-سانا

أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف أن أهداف العدالة الانتقالية في سوريا تشمل كشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة، والمساءلة والمحاسبة، وجبر ضرر الضحايا وتعويضهم، والعمل على تحقيق المصالحة الوطنية والسلم الأهلي في البلاد، إلى جانب الإصلاح المؤسسي.

وأوضح عبد اللطيف في تصريح لمراسل سانا أن الهيئة تعمل بجدية لأداء هذه المهمة، مشيراً إلى أن الضحايا وأسرهم سيكون لهم دور مركزي في عملية العدالة الانتقالية، ومؤكداً أن الهيئة ستكون “الجند الأوفياء لهذا المسار لتحقيق جميع أهدافهم”.

يذكر أن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تشكلت بموجب المرسوم الجمهوري رقم (20) الصادر في 17 أيار 2025.

صوفان: إجراءات السلم الأهلي هدفها تهدئة التوتر المجتمعي وتمهيد الأرضية لدولة المواطنة والقانون
ورشات الخدمات الفنية بحمص تستمر بترحيل الأنقاض وفتح الشوارع في القصير
التنمية الإدارية تنشر أسماء مفصولين من وزارة الزراعة بسبب مشاركتهم الثورية
تعتيم جزئي في المنظومة الكهربائية بالمنطقة الجنوبية بسبب عوامل جوية وفنية
الشؤون المدنية بحلب تعلن استئناف عملها واستقبال المراجعين الأحد القادم
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك