وزير الإعلام يلتقي إعلاميي حلب ويبحث معهم تطوير ‏العمل الإعلامي وتحدياته

حلب-سانا
التقى وزير الإعلام خالد زعرور، بحضور محافظ حلب المهندس عزّام الغريب، اليوم الأربعاء، عدداً من الإعلاميين والإعلاميات في محافظة حلب، وذلك في إطار تعزيز التواصل مع العاملين في القطاع الإعلامي، والاطلاع على واقع العمل الإعلامي في المحافظة.
وتناول اللقاء الرؤية الإعلامية المستقبلية، وآليات تطوير الأداء الإعلامي، إضافة إلى مناقشة أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه الإعلاميين، والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم بما يسهم في الارتقاء بالعمل الإعلامي، وتعزيز دوره في نقل قضايا المجتمع.
وأوضح مدير العلاقات العامة في مديرية إعلام حلب معتز خطاب لـ سانا، أن اللقاء شكّل مساحة للحوار المباشر بين وزير الإعلام والإعلاميين في المحافظة، حيث جرى بحث التحديات التي تواجه القطاع الإعلامي، ومناقشة مجموعة من المقترحات والحلول التي من شأنها دعم العمل الإعلامي وتطويره.
من جانبه أكد الإعلامي عبد الرحمن إسماعيل أهمية اللقاء، بوصفه فرصة لطرح مطالب الإعلاميين، ومناقشة العقبات التي تعترض العمل الإعلامي، معرباً عن تفاؤله بالاستجابة للمقترحات التي طُرحت خلال الاجتماع.
بدورها أشارت الصحفية ليليان قدور إلى أن اللقاء اتسم بالشفافية، وتضمن عرضاً للأفكار والخطط المستقبلية لوزارة الإعلام، لافتة إلى أن الإعلاميين طرحوا العديد من الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بواقع العمل الإعلامي، والتي حظيت بإجابات ومناقشات موسعة.
ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود وزارة الإعلام لتعزيز التواصل مع الإعلاميين في مختلف المحافظات، والاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم لتطوير القطاع الإعلامي والارتقاء بأدائه.