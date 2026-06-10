وزير الإعلام يلتقي إعلاميي حلب ويبحث معهم تطوير ‏العمل الإعلامي وتحدياته

حلب-سانا‏

التقى وزير الإعلام خالد زعرور، بحضور محافظ حلب ‏المهندس عزّام الغريب، اليوم الأربعاء، عدداً من الإعلاميين ‏والإعلاميات في محافظة حلب، وذلك في إطار تعزيز التواصل ‏مع العاملين في القطاع الإعلامي، والاطلاع على واقع العمل ‏الإعلامي في المحافظة‎.‎

وتناول اللقاء الرؤية الإعلامية المستقبلية، وآليات تطوير الأداء ‏الإعلامي، إضافة إلى مناقشة أبرز التحديات والصعوبات التي ‏تواجه الإعلاميين، والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم بما يسهم ‏في الارتقاء بالعمل الإعلامي، وتعزيز دوره في نقل قضايا ‏المجتمع‎.‎

وأوضح مدير العلاقات العامة في مديرية إعلام حلب معتز ‏خطاب لـ سانا، أن اللقاء شكّل مساحة للحوار المباشر بين وزير ‏الإعلام والإعلاميين في المحافظة، حيث جرى بحث التحديات ‏التي تواجه القطاع الإعلامي، ومناقشة مجموعة من المقترحات ‏والحلول التي من شأنها دعم العمل الإعلامي وتطويره‎.‎

من جانبه أكد الإعلامي عبد الرحمن إسماعيل أهمية اللقاء، ‏بوصفه فرصة لطرح مطالب الإعلاميين، ومناقشة العقبات التي ‏تعترض العمل الإعلامي، معرباً عن تفاؤله بالاستجابة ‏للمقترحات التي طُرحت خلال الاجتماع‎.‎

بدورها أشارت الصحفية ليليان قدور إلى أن اللقاء اتسم ‏بالشفافية، وتضمن عرضاً للأفكار والخطط المستقبلية لوزارة ‏الإعلام، لافتة إلى أن الإعلاميين طرحوا العديد من الأسئلة ‏والاستفسارات المتعلقة بواقع العمل الإعلامي، والتي حظيت ‏بإجابات ومناقشات موسعة‎.‎

ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود وزارة الإعلام لتعزيز التواصل ‏مع الإعلاميين في مختلف المحافظات، والاستفادة من آرائهم ‏ومقترحاتهم لتطوير القطاع الإعلامي والارتقاء بأدائه‎.‎