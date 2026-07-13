عودة 25 عائلة من إدلب إلى حمص ضمن المرحلة الثانية من قافلة العودة الطوعية

حمص-سانا

وصلت إلى حمص اليوم الإثنين، 25 عائلة قادمة من إدلب ضمن المرحلة الثانية من قافلة العودة الطوعية للعائلات النازحة التي تنظمها مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل برعاية محافظة إدلب، وبالتعاون مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بحمص.

وأوضح رئيس القافلة محمد أبو وائل في تصريح لمراسل سانا، أن القافلة التي انطلقت يوم الخميس الماضي ونقلت 7 عائلات نازحة في إدلب عادت ونقلت اليوم 25 عائلة، وذلك بالتعاون والتنسيق ما بين مديريتي الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظتين.



وقال هدوان الحموي من أهالي حمص العائدين: إنه عاد بعد غياب نحو 10 سنوات آملاً من الجهات المعنية بتأمين السكن للعائدين والنظر بواقع المصابين في تأمين مصدر عمل ورزق يناسب إصابتهم، ويحقق الاستقرار والعيش الكريم.

وتأتي القافلة ضمن مبادرة محافظة إدلب لدعم العودة الطوعية الآمنة والكريمة للمهجرين إلى مدنهم وقراهم، بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية والمجتمع المحلي.

وانطلقت أمس الأحد المرحلة الثانية من قافلة العودة الطوعية للعائلات النازحة من إدلب متوجهة إلى محافظتي حمص وريف دمشق وضمّت 39 عائلة، ليصل العدد الإجمالي للعائلات العائدة ضمن المبادرة إلى 46 عائلة، بعد انطلاق 7 عائلات يوم الخميس الماضي في المرحلة الأولى.