مؤسسة “كنف” في معرض دمشق الدولي.. رعاية تنسج الأمل في حياة الأيتام

دمشق- سانا

تواصل مؤسسة “كنف” لرعاية الأيتام، وضمن مشاركتها في معرض دمشق الدولي بدورته الـ62، جهود تقديم الرعاية الشاملة للأطفال الأيتام في سوريا، وتعمل على إعداد جيل صالح من خلال برامج تعليمية وتربوية متكاملة، وتهدف إلى تأهيل الأيتام مهنيًّا من خلال برامج تطويرية تفتح لهم آفاق العمل والاستقلالية، بما يضمن لهم مستقبلاً مشرقًا.

وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح مسؤول التنسيق في المؤسسة، محمد حديد، أنها تأسست عام 2017، وتمتلك حاليًّا فرعين في إدلب وريفها، وتضم مدرستها أكثر من 400 يتيم بنظام إقامة داخلية، ويستفيد الأطفال من خدمات تربوية وتعليمية وتقنية ومهنية وأخلاقية وفكرية.

وبيّن حديد أن الهدف الأساسي لمؤسسة “كنف” هو إنشاء جيل يكون صالحًا في ذاته، ومُصلحًا لغيره ولأمته، مشيرًا إلى أن اسم “كنف” مستوحى من السيرة النبوية الشريفة، حيث كان النبي محمد ﷺ يعيش في كنف عمه، ويعني “الكنف” الاحتواء والرعاية الكاملة، وهو ما تسعى المؤسسة لتحقيقه تجاه الأيتام.

خطة للتوسع إلى باقي المحافظات السورية

وأشار حديد إلى أن المؤسسة تخطط للتوسع إلى باقي المحافظات السورية، بما في ذلك دمشق، ضمن خطة مدروسة، لتأهيل الأيتام مهنيًّا من خلال برامج تطويرية تفتح لهم آفاق العمل والاستقلالية، بما يضمن لهم مستقبلاً مشرقًا.

يُشار إلى أن “كنف” تقدّم رعاية متكاملة تشمل الجوانب التعليمية والتربوية والصحية والرياضية، بالإضافة إلى برامج قرآنية متميزة لتخريج حفظة متقنين للقرآن الكريم، كما تتضمن برامج رياضية متخصصة لبناء القوة البدنية وتعزيز اللياقة والصحة العامة.

وتؤكد المؤسسة على المتابعة الفردية الدقيقة لكل طالب، لضمان تحقيق أفضل النتائج، وتوفير بيئة آمنة ومثالية تمنح الأيتام أفضل فرص التعليم والنمو، إلى جانب التغذية المتوازنة والصحية لضمان النمو البدني السليم.