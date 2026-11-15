منظومات الدفاع الجوي في البحرين تتصدى لاعتداءات جوية ‏إيرانية ‏

المنامة- سانا
أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وتصدت، اليوم الأحد، لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية بطائرات مسيرة قبل بلوغ أهدافها، مؤكدةً استمرار جاهزية وحداتها لحماية أراضي المملكة.
وقالت القيادة العامة، في بيان على موقعها الرسمي: إن القوات تصدت لهذه الاعتداءات ودمرتها بفضل جاهزيتها القتالية، مشيرةً إلى أن جميع أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الاستعداد الدفاعي.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية البحرينية في بيان بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضي المملكة، محملةً طهران المسؤولية الكاملة عن تبعاتها.
وأوضحت الوزارة في بيانها، أن هذه الاعتداءات تعتبر استئنافاً لاعتداءات إيران على البحرين ودول المنطقة، غير عابئة بأحكام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتعد عدواناً سافراً على سيادة المملكة وسلامة أراضيها، وانتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817.
وشددت الوزارة على رفض البحرين القاطع للذرائع الإيرانية، مؤكدةً أن حرية الملاحة البحرية والجوية في المضائق الدولية حق يكفله القانون الدولي، ولا يخضع لشروط أي دولة، كما رفضت تحويل أراضيها إلى ساحة لتصفية الحسابات.
وكانت وزارة الداخلية البحرينية دعت، في وقت سابق اليوم، المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية، محذرةً من خطر محتمل يتهدد المملكة.
وتأتي هذه التحذيرات في ظل اتساع نطاق الاعتداءات الإيرانية التي طالت عدداً من دول المنطقة، وسط إدانات عربية ودولية لاستهداف أراضيها وتهديد أمنها واستقرارها.