منظومات الدفاع الجوي في البحرين تتصدى لاعتداءات جوية ‏إيرانية ‏

المنامة- سانا‏

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع ‏الجوي اعترضت وتصدت، اليوم الأحد، لعدد من الاعتداءات ‏الجوية الإيرانية بطائرات مسيرة قبل بلوغ أهدافها، مؤكدةً استمرار جاهزية ‏وحداتها لحماية أراضي المملكة.‏

وقالت القيادة العامة، في بيان على موقعها الرسمي: إن القوات ‏تصدت لهذه الاعتداءات ودمرتها بفضل جاهزيتها القتالية، مشيرةً إلى أن ‏جميع أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الاستعداد الدفاعي.‏

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية البحرينية في بيان بأشد ‏العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضي المملكة، ‏محملةً طهران المسؤولية الكاملة عن تبعاتها.‏

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن هذه الاعتداءات تعتبر استئنافاً ‏لاعتداءات إيران على البحرين ودول المنطقة، غير عابئة بأحكام ‏القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتعد عدواناً سافراً ‏على سيادة المملكة وسلامة أراضيها، وانتهاكاً صارخاً لقرار ‏مجلس الأمن رقم 2817.‏

وشددت الوزارة على رفض البحرين القاطع للذرائع الإيرانية، ‏مؤكدةً أن حرية الملاحة البحرية والجوية في المضائق الدولية ‏حق يكفله القانون الدولي، ولا يخضع لشروط أي دولة، كما ‏رفضت تحويل أراضيها إلى ساحة لتصفية الحسابات.‏

وكانت وزارة الداخلية البحرينية دعت، في وقت سابق اليوم، ‏المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان ‏آمن، ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية، محذرةً من خطر ‏محتمل يتهدد المملكة.‏

وتأتي هذه التحذيرات في ظل اتساع نطاق الاعتداءات الإيرانية ‏التي طالت عدداً من دول المنطقة، وسط إدانات عربية ودولية ‏لاستهداف أراضيها وتهديد أمنها واستقرارها.‏