وقفة احتجاجية لطلاب معهد الفنون المسرحية للمطالبة بتحسين البنية الأكاديمية والإدارية

WSS7979 1

دمشق-سانا

نظم طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق اليوم وقفة احتجاجية في مقر المعهد طالبوا خلالها بتحسين الواقع الأكاديمي والإداري والخدمي، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة تسهم في ضمان استمرار العملية التدريسية.

وأوضح الطلاب أنهم نظموا هذه الوقفة بعد تجاهل مطالبهم، حيث شدد الطالب فؤاد سلوم من قسم الدراسات المسرحية على أن تحسين البنية التحتية وصيانة المرافق وتوفير بيئة تعليمية مناسبة حق أساسي للطلاب.

WSS7974

كما أبدى الطلاب اعتراضهم على قرار تعيين عميد جديد من خارج الهيئة التدريسية المتخصصة بالمسرح، معتبرين أن ذلك يشكل خرقاً للنظام الداخلي ومساساً بالاستقلالية الأكاديمية للمعهد.

أوضحت عضو الهيئة التدريسية في المعهد، أستاذة الصوت والإلقاء والتمثيل الدكتورة ندى العبد الله، في تصريح لـ سانا أن 65 أستاذاً من أعضاء الهيئة وقعوا في 11 حزيران الماضي على كتاب اعتذار عن متابعة التدريس اعتباراً من العام الدراسي القادم، نتيجة جملة من الصعوبات، أبرزها ضعف الأجور وغياب الاستقرار الإداري بعد استقالة العميد السابق، وعدم تمكن الإدارة المكلفة من تسيير الشؤون المالية والإدارية، إضافة إلى عدم استجابة وزارة الثقافة للكتب المرسلة لطلب لقاء عاجل مع الوزير.

WSS7966

وأشارت العبد الله إلى أن المشكلات لم تقتصر على الوضع المادي فقط، بل شملت تعطل عدد من التجهيزات الخدمية بالمعهد وأنظمة التكييف وأرضيات قاعات الباليه، إلى جانب ضعف الاستعدادات اللازمة لإقامة العروض الفنية، مؤكدة أن هذه الظروف دفعت عدداً من الأساتذة للاعتذار عن الاستمرار.

وبينت العبد الله أن الأساتذة التقوا مع وزير الثقافة محمد ياسين الصالح في 21 آب، الذي أكد أن الكتب التي رفعها المعهد لم تصله، وطلب إيصال أي كتب جديدة مباشرة إلى مكتبه، كما زار المعهد لاحقاً مستشار الوزير أحمد قطريب الذي أكد بدوره عدم اطلاعه على الكتب المرسلة.

WSS7994

وأضافت العبد الله: إن الرد الرسمي على كتاب الاعتذار تمثل بإحالة الملف إلى وزارة التعليم العالي للتشاور حول آلية التعامل مع أعضاء الهيئة التدريسية بما يخص الأجور وسواها، مؤكدة أن المعهد بحاجة إلى دعم فعلي يضمن استمرار العملية التعليمية.

ولفتت العبد الله إلى أن الوقفة الاحتجاجية كانت مبادرة طلابية، مؤكدة دعم الهيئة التدريسية لحق الطلاب في التعبير عن مطالبهم ومساندتهم في السعي لتحقيق بيئة تعليمية أفضل.

WSS7907

وأصدر 65 أستاذاً ومحاضراً في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق أمس بياناً أعلنوا فيه اعتذارهم عن متابعة العملية التدريسية، بسبب ما وصفوه بـ”تردي الظروف الإدارية واللوجستية” التي يواجهها المعهد.

ويعد المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق الذي فتتح عام 1977 مؤسسة رائدة في المنطقة، خرّجت أجيالاً من الفنانين والمبدعين في مختلف التخصصات المسرحية، ويضم نخبة من الكوادر التدريسية ذات الخبرة الواسعة.

يوم علمي متعدّد التّخصّصات الطبية لفريق “سامز” في جامعة حمص
تصحيح امتحانات الثانوية في سوريا مستمر بآلية تدقيق ثلاثية المراحل لضمان النزاهة
قبيلتا الجبور والسادة الحياليين: لا مساومة على تراب الوطن ودعم الجيش العربي السوري لدحر الإرهاب
إصابة 6 أشخاص جراء حادث سير على الطريق الدولي حلب دمشق ‏
منبج تطلق حملة نظافة مجتمعية واسعة لتعزيز الوعي البيئي والخدمات
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك