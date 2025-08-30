وقفة احتجاجية لطلاب معهد الفنون المسرحية للمطالبة بتحسين البنية الأكاديمية والإدارية

دمشق-سانا

نظم طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق اليوم وقفة احتجاجية في مقر المعهد طالبوا خلالها بتحسين الواقع الأكاديمي والإداري والخدمي، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة تسهم في ضمان استمرار العملية التدريسية.

وأوضح الطلاب أنهم نظموا هذه الوقفة بعد تجاهل مطالبهم، حيث شدد الطالب فؤاد سلوم من قسم الدراسات المسرحية على أن تحسين البنية التحتية وصيانة المرافق وتوفير بيئة تعليمية مناسبة حق أساسي للطلاب.

كما أبدى الطلاب اعتراضهم على قرار تعيين عميد جديد من خارج الهيئة التدريسية المتخصصة بالمسرح، معتبرين أن ذلك يشكل خرقاً للنظام الداخلي ومساساً بالاستقلالية الأكاديمية للمعهد.

أوضحت عضو الهيئة التدريسية في المعهد، أستاذة الصوت والإلقاء والتمثيل الدكتورة ندى العبد الله، في تصريح لـ سانا أن 65 أستاذاً من أعضاء الهيئة وقعوا في 11 حزيران الماضي على كتاب اعتذار عن متابعة التدريس اعتباراً من العام الدراسي القادم، نتيجة جملة من الصعوبات، أبرزها ضعف الأجور وغياب الاستقرار الإداري بعد استقالة العميد السابق، وعدم تمكن الإدارة المكلفة من تسيير الشؤون المالية والإدارية، إضافة إلى عدم استجابة وزارة الثقافة للكتب المرسلة لطلب لقاء عاجل مع الوزير.

وأشارت العبد الله إلى أن المشكلات لم تقتصر على الوضع المادي فقط، بل شملت تعطل عدد من التجهيزات الخدمية بالمعهد وأنظمة التكييف وأرضيات قاعات الباليه، إلى جانب ضعف الاستعدادات اللازمة لإقامة العروض الفنية، مؤكدة أن هذه الظروف دفعت عدداً من الأساتذة للاعتذار عن الاستمرار.

وبينت العبد الله أن الأساتذة التقوا مع وزير الثقافة محمد ياسين الصالح في 21 آب، الذي أكد أن الكتب التي رفعها المعهد لم تصله، وطلب إيصال أي كتب جديدة مباشرة إلى مكتبه، كما زار المعهد لاحقاً مستشار الوزير أحمد قطريب الذي أكد بدوره عدم اطلاعه على الكتب المرسلة.

وأضافت العبد الله: إن الرد الرسمي على كتاب الاعتذار تمثل بإحالة الملف إلى وزارة التعليم العالي للتشاور حول آلية التعامل مع أعضاء الهيئة التدريسية بما يخص الأجور وسواها، مؤكدة أن المعهد بحاجة إلى دعم فعلي يضمن استمرار العملية التعليمية.

ولفتت العبد الله إلى أن الوقفة الاحتجاجية كانت مبادرة طلابية، مؤكدة دعم الهيئة التدريسية لحق الطلاب في التعبير عن مطالبهم ومساندتهم في السعي لتحقيق بيئة تعليمية أفضل.

وأصدر 65 أستاذاً ومحاضراً في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق أمس بياناً أعلنوا فيه اعتذارهم عن متابعة العملية التدريسية، بسبب ما وصفوه بـ”تردي الظروف الإدارية واللوجستية” التي يواجهها المعهد.

ويعد المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق الذي فتتح عام 1977 مؤسسة رائدة في المنطقة، خرّجت أجيالاً من الفنانين والمبدعين في مختلف التخصصات المسرحية، ويضم نخبة من الكوادر التدريسية ذات الخبرة الواسعة.