كهرباء ريف دمشق تواصل أعمال الصيانة والتأهيل لدعم استقرار الشبكة

ريف دمشق-سانا

تواصل ورشات الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق أعمال الصيانة والتأهيل على شبكات التوتر المتوسط والمنخفض في عدد من المناطق، بهدف رفع وثوقية الشبكة، وتحسين استقرار التغذية الكهربائية.

وأوضحت الشركة في منشور على صفحتها في فيسبوك اليوم الثلاثاء، أنه تم تركيب محولة كهربائية جديدة باستطاعة 400 كيلو فولط في مركز تحويل شبعا رقم 12، إضافة إلى وضع مركزي تحويل بسطرة وعائشة في حرستا بالخدمة بعد إعادة تأهيلهما.

ولفتت الشركة إلى أنه تم تنفيذ أعمال فنية تضمنت إبدال بار في مركز تحويل الزينية بعين ترما، وتركيب قواعد منصهرات في مركز تحويل حمورية، إلى جانب الكشف على المحولة في محطة تشرين الحرارية تمهيداً لوضعها بالخدمة.

كما أنجزت ورشات قسم كهرباء الزبداني أعمال صيانة وإصلاح على عدد من مخارج التوتر المتوسط، لأحياء السوق، الروضة، آبار يابوس، الزبداني، والأوتيل وأبو زاد في بلودان، إضافةً إلى معالجة عطل على تفريعة جامع المراح المنبثقة من مخرج السيلان.

وتأتي أعمال الشركة ضمن خطتها لرفع كفاءة مراكز التحويل، ومعالجة الاختناقات الفنية على مراكز التحويل التي تعاني أحمالاً زائدة، بما يسهم في توزيع الأحمال بشكل متوازن، حيث أنجزت في السابع عشر من شهر آذار الجاري تركيب محولتين كهربائيتين في بلدة عين ترما بريف دمشق.