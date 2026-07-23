فرنسا تدعو ميليشيا الحوثيين لوقف الهجمات على الناقلات

باريس-سانا

دعت الحكومة الفرنسية ميليشيا الحوثيين المتحالفة مع إيران إلى وقف هجماتها على ناقلات النفط السعودية في البحر الأحمر، مؤكدةً أن استمرار هذه الاعتداءات يهدد أمن الملاحة الدولية.

ووصف متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، وفقاً لوكالة رويترز، اليوم الخميس الهجمات بأنها “تصعيد غير مسؤول وخطير”، في ظل تزايد الاستهداف الذي يطال السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر، وما يثيره من مخاوف دولية بشأن أحد أهم الممرات البحرية للتجارة العالمية.



وكانت الهيئة العامة للنقل في المملكة أعلنت في وقت سابق اليوم تعرض سفينة تجارية تابعة لشركة سعودية، لاستهداف مباشر أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أدى إلى اندلاع حريق في مقدمتها، مؤكدةً سلامة جميع أفراد طاقمها، وعدم تسجيل أي إصابات.

وصعّدت ميليشيا الحوثيين في اليمن، ‏الإثنين الماضي، تهديداتها للملاحة البحرية في المنطقة، معلنة ‏ما سمته حظر الملاحة البحرية على السعودية.