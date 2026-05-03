“آسيان” والصين وكوريا واليابان: ندعم نظاماً تجارياً متعدداً

سمرقند-سانا

قال وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في الصين واليابان وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي تضم 10 دول اليوم الأحد: إنهم سيولون اهتماماً للمخاطر الناجمة عن التقلبات الشديدة في الأسواق المالية، وإنهم على استعداد للتحرك إذا لزم الأمر.

ونقلت وكالة رويترز عن الوزراء ورؤساء البنوك المركزية في المجموعة المعروفة باسم “آسيان+3” قولهم في بيان صدر بعد اجتماع انعقد في سمرقند بأوزبكستان: “نؤكد مجدداً التزامنا بالحوار المستمر بشأن السياسات من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي”.

وأضاف البيان: “تحقيقاً لهذه الغاية، سنظل منتبهين للمخاطر الناجمة عن التقلبات الشديدة والتحركات غير المنظمة في الأسواق المالية والتغيرات في ظروف السيولة العالمية، وسنكون على استعداد للاستجابة بما يتماشى مع الظروف المحلية”.

وذكر البيان: “نحن عازمون على الحفاظ على تدفقات تجارية واستثمارية مفتوحة وتعمل بكفاءة، فضلاً عن سلاسل إمداد مرنة، ونؤكد من جديد دعمنا لنظام تجاري متعدد الأطراف قائم على القواعد وغير تمييزي وحر وعادل ومنفتح وشامل ومنصف ويتسم بالشفافية، وتكون منظمة التجارة العالمية في صميمه”.

وتضم رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان” بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.