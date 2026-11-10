إيطاليا تنتقد تقاعس الاتحاد الأوروبي عن تعزيز أمن الملاحة في البحر الأحمر

روما-سانا

انتقد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو اليوم الثلاثاء، عدم اتخاذ الدول الأوروبية خطوات ملموسة لتعزيز حماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر، متهماً عدداً من أعضاء الاتحاد الأوروبي بعدم الاستجابة لدعوات روما لزيادة مساهماتهم في المهمة البحرية الأوروبية “أسبيدس”.

وقال كروزيتو في تصريحات لوكالة رويترز: إنه لم يلحظ حتى الآن أي إجراءات عملية لتعزيز المهمة البحرية، رغم التحذيرات المتكررة من أهمية زيادة قدراتها لحماية السفن التجارية وتأمين خطوط الملاحة الدولية.

وأشار الوزير الإيطالي إلى أن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أبدت تفهماً لأهمية المطالب الإيطالية، بعدما وجهت رسالة إلى الدول الأعضاء الـ27 تحثها فيها على زيادة مساهماتها في المهمة.

وكانت كالاس قد أشارت إلى أن فاعلية عملية “أسبيدس” تتطلب مشاركة أكثر من 10 سفن حربية، لضمان توفير الحماية اللازمة للسفن التجارية في المنطقة.

وأضاف كروزيتو أن إيطاليا تتحمل نحو ثلث العمليات الأوروبية من خلال مساهمتها في المهمة، بينما تقدم دول أخرى، رغم امتلاكها قدرات وإمكانات أكبر، مساهمات أقل بكثير.

وشدد على ضرورة توزيع الأعباء بصورة عادلة بين الدول الأوروبية، قائلاً: إن الاستثمار في المهام البحرية يجب أن يقابله التزام جماعي ومشاركة فعلية من جميع الأعضاء.

وتأتي الانتقادات الإيطالية بعد مطالبة كروزيتو في أيلول الماضي بتعزيز مهمة “أسبيدس” التي أطلقها الاتحاد الأوروبي عام 2024 لحماية السفن التجارية من هجمات ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر وخليج عدن.

وأطلق الاتحاد الأوروبي عملية “أسبيدس” البحرية في شباط 2024، بهدف حماية حرية الملاحة وتأمين السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن والمياه المحيطة، عقب تصاعد الهجمات التي استهدفت السفن التجارية على خلفية التوترات الإقليمية.