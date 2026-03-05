أوزبكستان تعرب عن قلقها حيال الهجمات الإيرانية على أذربيجان

طشقند-سانا

أعرب وزير الخارجية الأوزبكستاني بختیار سعيدوف عن قلق بلاده حيال الهجمات الإيرانية بطائرات مسيرة على مناطق في أذربيجان.

وذكرت وكالة الأنباء الأذربيجانية (أذرتاج)، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه سعيدوف اليوم الخميس مع نظيره الأذربيجاني جيهون بايراموف.

وأطلع بايراموف الوزير الأوزبكستاني على تفاصيل الاعتداءات، مؤكداً أنها تشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وتؤدي إلى تصعيد التوتر الإقليمي.

وشدد وزير الخارجية الأذربيجاني على مطالبة بلاده إيران، بضرورة تقديم توضيحات عاجلة واتخاذ إجراءات فورية لضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال العدائية مستقبلاً.

وتعرضت جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي صباح الخميس لهجمات إيرانية بطائرات مسيرة، حيث سقطت إحدى المسيرات على مبنى مطار نخجوان الدولي، بينما سقطت أخرى قرب مدرسة في قرية شكار أباد، ما أسفر عن أضرار مادية في المطار وإصابة مدنيين اثنين بجروح.