الخرطوم-سانا

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، تضرر أحد مقارها في العاصمة السودانية الخرطوم، جراء ضربات نفذتها طائرات مسيّرة، محذرةً من المخاطر التي يتعرض لها المدنيون وطواقم الإغاثة في البلاد.

وأوضحت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان، دينيس براون، في بيان، أن الضربات استهدفت حياً مدنياً في وقت مبكر من صباح اليوم، ما ألحق أضراراً بمقر أممي كان يوجد بداخله عدد من موظفي المنظمة.

وأكدت المسؤولة الأممية، أن المدنيين ليسوا هدفاً مشروعاً في الحرب، مشيرةً إلى أن طواقم الأمم المتحدة الإنسانية موجودة في السودان لتقديم المساعدة للسكان، ووصفت تعريضهم لمثل هذه المخاطر بأنه أمر غير مقبول.

وأشارت براون إلى أن القانون الدولي الإنساني يكفل الحماية للعاملين في المجال الإنساني وممتلكاتهم، لافتةً إلى أن الضربات بالطائرات المسيّرة في مختلف أنحاء البلاد تتسبب في مقتل مدنيين وتؤدي إلى معاناة لا توصف.‌‏

وكانت الأمم المتحدة، كشفت في 17 تشرين الثاني الجاري أن هجمات الطائرات المسيّرة تسببت بمقتل نحو 80 بالمئة من المدنيين الذين تحققت المنظمة من مقتلهم خلال العام الجاري 2026، جراء الحرب في السودان.