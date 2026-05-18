كالاس: حرية الملاحة في مضيق هرمز غير قابلة للتفاوض

بروكسل-سانا



أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن حرية الملاحة في مضيق هرمز غير قابلة للتفاوض بالنسبة للاتحاد الأوروبي.



ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية عن كالاس قولها في تصريحات على هامش اجتماع مجلس التنمية في بروكسل اليوم الإثنين: “إذا فرضت شروط على مرور السفن عبر مضيق هرمز، فإن ذلك يعني إضفاء الشرعية على التدخل في حرية الملاحة، لذلك نسعى لإقناع جميع الأطراف بضرورة حماية حريتها، لأن فرض الشروط سيشكل سابقة يمكن تكرارها في مناطق أخرى من العالم”.



وحول ضرورة التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، قالت كالاس: إن “المشكلة تكمن في أن هذه القضية تخص الولايات المتحدة وإيران، وهما لا تقبلان أي نوع من الوساطة أو المساعدة في هذا الشأن لذلك نحن لا نملك تأثيراً كبيراً على أي منهما”.



وأضافت كالاس: “نحن على اتصال دائم بهم، ونقول إنه ينبغي علينا التوصل لاتفاق بشأن المرحلة الأولى على الأقل وقف الهجمات، وإعادة فتح مضيق هرمز، ومن ثم يمكننا الانتقال إلى التفاوض بشأن القضايا الأكثر تعقيداً”.



واعتبرت كالاس أنه “رغم صعوبة الأمر ففي نهاية المطاف سيتعين على الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق مع إيران”.



ولوحت واشنطن بالخيار العسكري في ظل تعثر المسار التفاوضي مع طهران واستمرارها بسياسات التصعيد في الخليج العربي ومضيق هرمز، بما يهدد أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد العالمي.

