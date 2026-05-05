الرئيس اللبناني: حان الوقت ليستلم الجيش مهامه كاملة في الجنوب

بيروت-سانا

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أن الوقت قد حان لعودة الجيش اللبناني ليستلم مهامه بالكامل، وأن يكون الجهة الوحيدة المسؤولة عن الأمن في الجنوب.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام اليوم الثلاثاء، عن عون قوله خلال لقائه فعاليات محلية: إن على الجميع الالتفاف حول الجيش والقوى الأمنية، محذراً من أن أي انقسام أو ضعف في الدعم سيؤدي إلى خسارة تشمل الجميع، مضيفاً: إن الحقد لا يبني دولاً وأوطاناً، وأن الخيار الوحيد المتاح هو العيش المشترك.

وشدد عون على أن تعب الجنوب ينعكس على كل لبنان، مؤكداً أنه حان الوقت ليرتاح الجنوب ومعه لبنان، وتعهد بالاستمرار في المساعي الهادفة لإنهاء حالة الحرب التي يعاني منها لبنان، لضمان السلام الدائم وليس المرحلي.

وأشار الرئيس اللبناني إلى ما عاناه سكان الجنوب عند غياب الجيش، داعياً جميع اللبنانيين إلى الالتفاف حول الجيش والقوى الأمنية لتفادي أي خسائر شاملة.

وأكد عون أن السلم الأهلي في لبنان خط أحمر، وأن أي محاولة لإثارة الفتنة الطائفية أو المذهبية تعد خدمة مجانية لإسرائيل، مشدداً مجدداً على أن الحقد لا يبني أوطاناً ولا دولاً، وأن الحل هو العيش المشترك.

وكان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام قد أعلن أمس الإثنين أن قرار حصر السلاح هو مسار لا تراجع عنه، مع الحرص على عدم وضع الجيش في مواجهة أي طرف لبناني.