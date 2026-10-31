وزيرا الخارجية السعودي والفرنسي يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية

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أتلانتا-سانا‏

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بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل ‏سعود اليوم السبت مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، مستجدات ‏الأوضاع الإقليمية.‏

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وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن مباحثات الوزيرين التي جرت على ‏هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين (‏G20‌‏) المنعقد ‏بمدينة أتلانتا في الولايات المتحدة.‏

وتناولت استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على أراضي ‏المملكة، والتهديدات التي تواجه أمن الملاحة البحرية في مضيقي هرمز ‏وباب المندب، وتداعياتها على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد ‏العالمية.‏

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كما تناول لقاء الوزيرين استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين.‏

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وكان الوزيران استعرضا في مباحثات هاتفية جرت بينهما في تموز ‏الماضي الأوضاع والتطورات في المنطقة، والجهود المشتركة والمساعي ‏الرامية إلى دعم ركائز الأمن والاستقرار فيها.‏