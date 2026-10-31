وزيرا الخارجية السعودي والفرنسي يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية

أتلانتا-سانا
بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود اليوم السبت مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، مستجدات الأوضاع الإقليمية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن مباحثات الوزيرين التي جرت على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين (G20) المنعقد بمدينة أتلانتا في الولايات المتحدة.
وتناولت استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على أراضي المملكة، والتهديدات التي تواجه أمن الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب، وتداعياتها على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية.
كما تناول لقاء الوزيرين استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين.
وكان الوزيران استعرضا في مباحثات هاتفية جرت بينهما في تموز الماضي الأوضاع والتطورات في المنطقة، والجهود المشتركة والمساعي الرامية إلى دعم ركائز الأمن والاستقرار فيها.