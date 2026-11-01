مجلس التعاون الخليجي يدين الاعتداء على ناقلة الغاز القطرية

الرياض-سانا
أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، الاعتداء الذي تعرضت له ناقلة الغاز الطبيعي المسال (المايده) التابعة لشركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات)، خلال إبحارها في مياه الخليج العربي.
وأكد البديوي في بيان اليوم الأحد أن استهداف ناقلات الطاقة يمثل تصعيداً خطيراً يمس أمن المنطقة ويعرض الأرواح والممتلكات وحركة الاقتصاد العالمي للخطر، مشدداً على أن الممرات البحرية يجب أن تظل آمنة أمام الملاحة والتجارة.
وحذر البديوي من التبعات التي قد تنجم عن استهداف ناقلات الغاز، سواء على البيئة البحرية أو انتظام تدفقات الطاقة واستقرار الأسواق، داعياً إلى ضرورة محاسبة مرتكبي هذا الاعتداء الآثم.
وأكد البديوي دعم مجلس التعاون للتدابير والإجراءات التي تتخذها قطر لصون مقدراتها وحماية ممتلكاتها، في مواجهة كل ما يهدد أمنها ومصالحها.
وكانت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة أعلنت، في وقت سابق اليوم، تعرض إحدى ناقلاتها للغاز الطبيعي المسال لهجوم بأجسام مجهولة في مياه الخليج مساء أمس الأول.