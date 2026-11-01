مجلس التعاون الخليجي يدين الاعتداء على ناقلة الغاز القطرية

الرياض-سانا‏

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، الاعتداء ‏الذي تعرضت له ناقلة الغاز الطبيعي المسال (المايده) التابعة لشركة قطر لنقل الغاز ‏المحدودة (ناقلات)، خلال إبحارها في مياه الخليج العربي.‏

‏ ‏

وأكد البديوي في بيان اليوم الأحد أن استهداف ناقلات الطاقة يمثل تصعيداً خطيراً ‏يمس أمن المنطقة ويعرض الأرواح والممتلكات وحركة الاقتصاد العالمي للخطر، ‏مشدداً على أن الممرات البحرية يجب أن تظل آمنة أمام الملاحة والتجارة.‏

‏ ‏

وحذر البديوي من التبعات التي قد تنجم عن استهداف ناقلات الغاز، سواء على البيئة ‏البحرية أو انتظام تدفقات الطاقة واستقرار الأسواق، داعياً إلى ضرورة محاسبة ‏مرتكبي هذا الاعتداء الآثم.‏

‏ ‏

وأكد البديوي دعم مجلس التعاون للتدابير والإجراءات التي تتخذها قطر لصون ‏مقدراتها وحماية ممتلكاتها، في مواجهة كل ما يهدد أمنها ومصالحها.‏

‏ ‏

وكانت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة أعلنت، في وقت سابق اليوم، تعرض إحدى ‏ناقلاتها للغاز الطبيعي المسال لهجوم ‏بأجسام مجهولة في مياه الخليج مساء أمس ‏الأول.‏