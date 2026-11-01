تفينتي يحقق فوزاً عريضاً على إكسلسيور بتسعة أهداف ضمن منافسات الدوري الهولندي

أمستردام-سانا

حقق نادي تفينتي اليوم الأحد فوزاً عريضاً على مضيفه ‌إكسلسيور بتسعة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الهولندي لكرة القدم.

وتلقى إكسلسيور ضربة مبكرة بعد خمس دقائق فقط من البداية، عندما أشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة في وجه المهاجم نيستو جروين إثر تدخل عنيف ومتهور على روبن بروبر.

واستهل فاوت فيخور أول أهداف المباراة في الدقيقة 12 قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 32 و33 وعزز توماس فان دن تقدم فريقه بالهدف الرابع في الدقيقة 39 ليضف اللاعب دان روتس الهدف الخامس في الدقيقة 45+1.

وفي الشوط الثاني نجح جوردي باوا بتسجيل الهدف السادس في الدقيقة 49 قبل أن يعود فيخورست ويسجل هدفه الرابع والسابع لفريقه في الدقيقة 62 من ركلة جزاء ثم سجل راميز زروقي الهدف الثامن في الدقيقة 71 ليختتم دان روتس مهرجان الأهداف بالدقيقة 82.

ويحتل تفينتي المركز ⁠الرابع في الدوري، فيما يقبع إكسلسيور، في المركز الرابع عشر.