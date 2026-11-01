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ريال مدريد يواصل نتائجه الإيجابية ويهزم راسينغ سانتاندير بثلاثية

AFP 20261101 D63L99V v1 MidRes FblEspLigaRacingSantanderRealMadrid ريال مدريد يواصل نتائجه الإيجابية ويهزم راسينغ سانتاندير بثلاثية
فرحة لاعبي ريال مدريد بالفوز على راسينغ سانتاندير بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني-مدريد-afp

مدريد-سانا

انتصر ريال مدريد اليوم الأحد على راسينغ سانتاندير بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح كيليان مبابي التسجيل لريال مدريد من ركلة جزاء في الدقيقة 11، وأضاف جود بيلينغهام الهدف الثاني في الدقيقة22، قبل أن يعزز يان ديوماندي النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 36.

وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 27 نقطة، فيما تجمد رصيد راسينغ سانتاندير عند 11 نقطة في المركز السادس عشر.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة، يليه أتلتيكو مدريد في المركز الثاني برصيد 28 نقطة، ثم ريال مدريد ثالثاً برصيد 27 نقطة، وريال بيتيس رابعاً برصيد 23 نقطة.

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