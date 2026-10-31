قتيل وعدة مصابين جراء قصف إسرائيلي على خان يونس واعتداءات بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا‏

قُتل فلسطيني وأُصيب آخرون، اليوم السبت، نتيجة قصف نفذَّته طائرة ‏مسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس جنوب قطاع ‏غزة، بينما أُصيب عدد من الفلسطينيين بقصف استهدف مخيم الشاطئ ‏غرب مدينة غزة.‏

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية أن القصف قرب ‏أبراج طيبة غرب خان يونس أسفر عن مقتل فلسطيني وإصابة عدد من ‏الأشخاص، بينهم مصابون بجروح خطيرة.‏

وأضافت المصادر أن عدداً من الفلسطينيين أُصيبوا، أحدهم بجروح ‏خطيرة، نتيجة استهداف مسيّرة إسرائيلية منزلاً في مخيم الشاطئ غرب ‏مدينة غزة.‏

وفي الضفة الغربية، أُصيب فلسطينيان بجروح متوسطة نتيجة اعتداء ‏مستوطنين عليهما بالضرب أثناء قطافهما ثمار الزيتون في منطقة واد ‏الشاعر شرق مدينة سلفيت.‏

وفي سياق متصل، أجبرت قوات الاحتلال مزارعين على مغادرة ‏أراضيهم في منطقة الوجه القبلي ببلدة دير استيا، قرب مستوطنة “رفافا”، ‏ومنعتهم من مواصلة قطف الزيتون.‏

وفي بلدة الخضر جنوب بيت لحم، سرق مستوطنون، بحماية قوات ‏الاحتلال، ثمار الزيتون وأدوات القطاف من أحد المزارعين وأفراد ‏عائلته، بعد مهاجمتهم واحتجازهم والتحقيق معهم وتصويرهم وإجبارهم ‏على مغادرة أرضهم.‏

وفي غرب رام الله، أوقفت قوات الاحتلال، برفقة مستوطنين، أعمال تعبيد ‏طريق القرعة واستولت على آليات.‏

وفي القدس المحتلة، أجبرت بلدية الاحتلال فلسطينياً على هدم منزله، في ‏حي المروحة ببلدة بيت حنينا شمال المدينة.‏

وأفادت محافظة القدس بأن عملية الهدم أدت إلى فقدان أكثر من سبعة ‏أشخاص مأواهم.‏

وفي الخليل، أخطرت قوات الاحتلال أصحاب معرض للبلاط، في منطقة ‏فرش الهوى غرب المدينة، بضرورة إخلائه تمهيداً لهدمه خلال 24 ‏ساعة، وأحضرت جرافة عسكرية وأجبرت المواطنين على مغادرة ‏المنطقة.‏

كما حاول مستوطنون مسلحون، بحماية قوات الاحتلال، منع الفلسطينيين ‏من قطف الزيتون في منطقة معين شرق بلدة يطا، بينما احتجزت قوات ‏الاحتلال آليات تابعة لبلدية يطا في منطقة شكارة.‏

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة الخليل لليوم التاسع على ‏التوالي، مع دفع تعزيزات عسكرية كبيرة نحو منطقة دير بحة غرب ‏المدينة، ومداهمة منازل وتخريب محتوياتها، عقب إجبار عائلات على ‏النزوح القسري.‏

وارتفع عدد العائلات المتضررة نتيجة العدوان إلى أكثر من 780 عائلة، ‏بينها 537 عائلة هُجّرت بالكامل، بينما يواجه نحو خمسة آلاف فلسطيني ‏ظروفاً من الحصار والتهجير القسري.‏

وصعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأيام الأخيرة اقتحاماتها ‌‏وإجراءاتها العسكرية في ‏مناطق متفرقة من الضفة الغربية، ‏وشددت ‏إغلاق مداخل مدينة الخليل، وأجبرت ‌‏الفلسطينيين على إخلاء منازلهم.‏