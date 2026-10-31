قتيل وعدة مصابين جراء قصف إسرائيلي على خان يونس واعتداءات بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا
قُتل فلسطيني وأُصيب آخرون، اليوم السبت، نتيجة قصف نفذَّته طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بينما أُصيب عدد من الفلسطينيين بقصف استهدف مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية أن القصف قرب أبراج طيبة غرب خان يونس أسفر عن مقتل فلسطيني وإصابة عدد من الأشخاص، بينهم مصابون بجروح خطيرة.
وأضافت المصادر أن عدداً من الفلسطينيين أُصيبوا، أحدهم بجروح خطيرة، نتيجة استهداف مسيّرة إسرائيلية منزلاً في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.
وفي الضفة الغربية، أُصيب فلسطينيان بجروح متوسطة نتيجة اعتداء مستوطنين عليهما بالضرب أثناء قطافهما ثمار الزيتون في منطقة واد الشاعر شرق مدينة سلفيت.
وفي سياق متصل، أجبرت قوات الاحتلال مزارعين على مغادرة أراضيهم في منطقة الوجه القبلي ببلدة دير استيا، قرب مستوطنة “رفافا”، ومنعتهم من مواصلة قطف الزيتون.
وفي بلدة الخضر جنوب بيت لحم، سرق مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال، ثمار الزيتون وأدوات القطاف من أحد المزارعين وأفراد عائلته، بعد مهاجمتهم واحتجازهم والتحقيق معهم وتصويرهم وإجبارهم على مغادرة أرضهم.
وفي غرب رام الله، أوقفت قوات الاحتلال، برفقة مستوطنين، أعمال تعبيد طريق القرعة واستولت على آليات.
وفي القدس المحتلة، أجبرت بلدية الاحتلال فلسطينياً على هدم منزله، في حي المروحة ببلدة بيت حنينا شمال المدينة.
وأفادت محافظة القدس بأن عملية الهدم أدت إلى فقدان أكثر من سبعة أشخاص مأواهم.
وفي الخليل، أخطرت قوات الاحتلال أصحاب معرض للبلاط، في منطقة فرش الهوى غرب المدينة، بضرورة إخلائه تمهيداً لهدمه خلال 24 ساعة، وأحضرت جرافة عسكرية وأجبرت المواطنين على مغادرة المنطقة.
كما حاول مستوطنون مسلحون، بحماية قوات الاحتلال، منع الفلسطينيين من قطف الزيتون في منطقة معين شرق بلدة يطا، بينما احتجزت قوات الاحتلال آليات تابعة لبلدية يطا في منطقة شكارة.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة الخليل لليوم التاسع على التوالي، مع دفع تعزيزات عسكرية كبيرة نحو منطقة دير بحة غرب المدينة، ومداهمة منازل وتخريب محتوياتها، عقب إجبار عائلات على النزوح القسري.
وارتفع عدد العائلات المتضررة نتيجة العدوان إلى أكثر من 780 عائلة، بينها 537 عائلة هُجّرت بالكامل، بينما يواجه نحو خمسة آلاف فلسطيني ظروفاً من الحصار والتهجير القسري.
وصعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأيام الأخيرة اقتحاماتها وإجراءاتها العسكرية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وشددت إغلاق مداخل مدينة الخليل، وأجبرت الفلسطينيين على إخلاء منازلهم.