الإسباني ألكاراز يتوج بلقب بطولة فيينا للتنس للمرة الأولى

فيينا-سانا



توج الإسباني كارلوس ألكاراز بلقب بطولة فيينا للتنس، لفئة 500 نقطة، بعد فوزه على الأسترالي أليكس دي مينور بمجموعتين دون رد، في المباراة النهائية، ليحرز لقبه الرابع خلال الموسم الحالي.



وحسم ألكاراز المباراة بنتيجة 6-1 و6-4، رافعاً رصيده إلى 28 لقباً خلال مسيرته الاحترافية، والرابع له هذا الموسم، بعد تتويجه ببطولات أستراليا المفتوحة والدوحة وطوكيو، كما حقق لقب فيينا دون أن يخسر أي مجموعة طوال مشواره في البطولة.



وكان الإسباني شق طريقه إلى المباراة النهائية بعد تجاوزه الروسي كارين خاتشانوف، والجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي، والأمريكي تومي بول، والروسي دانييل ميدفيديف.