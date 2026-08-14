إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في غزة واعتقال 6 في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا‏

أصيب ثلاثة صيادين فلسطينيين اليوم الجمعة، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في ‏قطاع غزة فيما اعتُقل ستة آخرون في حملة مداهمات بالضفة الغربية.‏

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن اتحاد لجان الصيادين في غزة قوله: إن ‏زوارق الاحتلال الحربية وعدداً من طائراته المسيّرة فتحت نيرانها باتجاه زورق صيد ‏غرب مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة صيادين.‏

إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة حزما في القدس المحتلة، وأحياء عدة ‏في مدينة نابلس، وضاحية اكتابا في طولكرم، وقرية الكوم في الخليل، واعتقلت 6 ‏فلسطينيين بينهم طفل.‏

‏ كما داهمت قوة عسكرية كبيرة قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله وفتشت عدة ‏منازل، فيما انتشر جنود الاحتلال بكثافة في قرية دير أبو مشعل شمال المدينة.‏

وهاجم مستوطنون منطقة البويرة شرق الخليل، ورشقوا منازل المواطنين بالحجارة، ‏وأطلقوا الرصاص الحي باتجاهها، قبل أن تقتحم قوات الاحتلال المنطقة، وتداهم تلك ‏المنازل وتحتجز عشرات الأهالي بينهم مرضى وكبار في السن، لساعات طويلة ‏وتنكل بهم.‏

الاحتلال يمنع متضامين من الوصول إلى المنازل المحاصرة في قصرة

منعت قوات الاحتلال عدداً من المتضامنين من الوصول إلى ثلاثة منازل تحاصرها ‏عصابات المستوطنين منذ نحو أسبوع في منطقة رأس العين ببلدة قصرة جنوب ‏نابلس، حيث يعيش نحو 15 فلسطينياً بينهم طفلان، في ظروف إنسانية صعبة.‏

وقال رئيس بلدية قصرة عبد العظيم وادي: إن قوات الاحتلال منعت المتضامنين من ‏الوصول إلى المنازل الثلاثة، في وقت تواصل فيه عصابات المستوطنين حصار ‏العائلات، وتمنع الوصول إليها وتلقي المساعدات والاحتياجات الأساسية.‏

وكان فلسطينيان قُتلا وأصيب آخرون أمس الخميس، جراء قصف الاحتلال ‏الإسرائيلي سيارة في غزة ودراجة نارية في خان يونس، فيما اعتقلت قواته 30 ‏فلسطينياً خلال حملة مداهمات في عدد من مدن وقرى الضفة الغربية.‏