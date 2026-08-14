إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في غزة واعتقال 6 في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا
أصيب ثلاثة صيادين فلسطينيين اليوم الجمعة، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة فيما اعتُقل ستة آخرون في حملة مداهمات بالضفة الغربية.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن اتحاد لجان الصيادين في غزة قوله: إن زوارق الاحتلال الحربية وعدداً من طائراته المسيّرة فتحت نيرانها باتجاه زورق صيد غرب مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة صيادين.
إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة حزما في القدس المحتلة، وأحياء عدة في مدينة نابلس، وضاحية اكتابا في طولكرم، وقرية الكوم في الخليل، واعتقلت 6 فلسطينيين بينهم طفل.
كما داهمت قوة عسكرية كبيرة قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله وفتشت عدة منازل، فيما انتشر جنود الاحتلال بكثافة في قرية دير أبو مشعل شمال المدينة.
وهاجم مستوطنون منطقة البويرة شرق الخليل، ورشقوا منازل المواطنين بالحجارة، وأطلقوا الرصاص الحي باتجاهها، قبل أن تقتحم قوات الاحتلال المنطقة، وتداهم تلك المنازل وتحتجز عشرات الأهالي بينهم مرضى وكبار في السن، لساعات طويلة وتنكل بهم.
الاحتلال يمنع متضامين من الوصول إلى المنازل المحاصرة في قصرة
منعت قوات الاحتلال عدداً من المتضامنين من الوصول إلى ثلاثة منازل تحاصرها عصابات المستوطنين منذ نحو أسبوع في منطقة رأس العين ببلدة قصرة جنوب نابلس، حيث يعيش نحو 15 فلسطينياً بينهم طفلان، في ظروف إنسانية صعبة.
وقال رئيس بلدية قصرة عبد العظيم وادي: إن قوات الاحتلال منعت المتضامنين من الوصول إلى المنازل الثلاثة، في وقت تواصل فيه عصابات المستوطنين حصار العائلات، وتمنع الوصول إليها وتلقي المساعدات والاحتياجات الأساسية.
وكان فلسطينيان قُتلا وأصيب آخرون أمس الخميس، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي سيارة في غزة ودراجة نارية في خان يونس، فيما اعتقلت قواته 30 فلسطينياً خلال حملة مداهمات في عدد من مدن وقرى الضفة الغربية.