إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة عبر منفذ جسر قمار الحدودي مع لبنان

دمشق-سانا



أحبطت كوادر أمانة الجمارك في منفذ جسر قمار الحدودي مع لبنان محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة، وذلك خلال عمليات التفتيش والتدقيق الروتينية لأمتعة المسافرين القادمين عبر المنفذ.



وقال مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش في تصريح لـ سانا: إن عملية التفتيش الدقيقة، أسفرت عن ضبط 2,600 غرام من مادة الحشيش، و17 غراماً من مادة الهيروين، كانت مخبأة بإحكام داخل مكبّر صوت في محاولة للتمويه وتجاوز الإجراءات الجمركية.



ولفت علوش إلى أنه جرى تنظيم الضبط الجمركي اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية أصولاً، مؤكداً أن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك ستواصل جهودها الحثيثة في مكافحة تهريب المواد المخدرة والممنوعة، وتشديد الرقابة الميدانية على كل المنافذ الحدودية، بما يسهم في حماية أمن المجتمع وسلامته.



وفي الـ 8 و9 من شهر تشرين الأول الماضي، تمكنت كوادر جمارك منفذ جديدة يابوس الحدودي، من إحباط محاولتي تهريب أكثر من نصف مليون حبة كبتاغون، وتندرج هذه العمليات ضمن جهود الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في مكافحة تهريب المخدرات ‏وتعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية.