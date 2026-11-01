7.3 ملايين ليرة تداولات بورصة دمشق عبر 179 صفقة

دمشق-سانا

افتتح سوق دمشق للأوراق المالية جلسة بداية الأسبوع، اليوم الأحد، على تداولات بلغت قيمتها 7 ملايين و367 ألف ليرة سورية، توزعت على 259 ألفاً و274 سهماً جرى تداولها من خلال 179 صفقة، في مشهد عكس استمرار النشاط الانتقائي للمستثمرين بين عدد محدود من الأسهم الفاعلة، مقابل غياب التداولات عن شريحة واسعة من الشركات المدرجة.



واقتصرت قائمة الارتفاعات على سهم شركة إسمنت البادية بنسبة 2.29 بالمئة، ليرتفع سعر سهمها إلى 798.45 ليرة، ما جعلها السهم الأبرز على مستوى القيمة المتداولة وحركة الأسعار.

ضغوط على الأسهم المصرفية

في المقابل مالت كفة التراجعات نحو القطاع المصرفي، إذ تصدّر بنك الائتمان الأهلي قائمة الانخفاضات بنسبة 4.93 بالمئة ليغلق عند 8.68 ليرات للسهم، متأثراً بضغوط بيع دفعت السهم إلى تسجيل أكبر خسارة سعرية خلال الجلسة.



وحلّ بنك فرنسبنك – سوريا في المرتبة الثانية بانخفاض نسبته 4.78 بالمئة مغلقاً عند 23.51 ليرة، فيما تراجع بنك البركة – سوريا بنسبة 4.65 بالمئة ليستقر عند 7.17 ليرات للسهم.



كما انخفض بنك قطر الوطني – سوريا بنسبة 1.01 بالمئة ليغلق عند 18.57 ليرة، لتتركز بذلك جميع التراجعات المسجلة ضمن أسهم القطاع المصرفي، في دلالة على استمرار الضغوط البيعية على عدد من الأسهم البنكية خلال الجلسة.

أسهم خارج التداول

غابت غالبية الأسهم المدرجة عن حركة التداول، محتفظة بأسعارها السابقة دون أي تغيير، في حضور صامت عكس حالة من الترقب لدى المستثمرين وانتظار محفزات جديدة قد تعيد تنشيط التداولات خلال الجلسات المقبلة.



وكان سوق دمشق للأوراق المالية سجل خلال جلسته يوم الخميس الماضي، تداولات بقيمة تقارب 4 ملايين ليرة سورية، توزعت على 138 صفقة شملت 199851 سهماً، وذلك في ظل غياب الصفقات الضخمة التي من شأنها رفع قيم التداولات ودعم نشاط السوق.

