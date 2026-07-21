باكستان وقطر تقدمان مقترحاً لخفض التصعيد بين واشنطن وطهران

أنقرة-سانا

قدمت باكستان وقطر مقترحاً مشتركاً إلى الولايات المتحدة وإيران يهدف إلى خفض التصعيد واستئناف المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب بين الجانبين، وفق ما أفادت مصادر حكومية باكستانية لوكالة الأناضول.

ونقلت الوكالة عن المصادر قولها: إن المقترح يتضمن العودة إلى الوضع الذي كان قائماً قبل التاسع من تموز الجاري، باعتباره خطوة أولى نحو استئناف المفاوضات، ويدعو إلى وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، وفتح مضيق هرمز بشكل فوري من الجانب الإيراني، مقابل رفع الولايات المتحدة الحصار البحري المفروض على إيران والعقوبات المرتبطة بمبيعات النفط.

وأضافت المصادر، أن موافقة الطرفين على المقترح ستتيح العودة إلى طاولة المفاوضات، مشيرة إلى أن تنفيذ وقف إطلاق النار في جنوب لبنان سيكون من بين الملفات المطروحة خلال المحادثات.

وأشارت المصادر إلى أن الوسطاء “متفائلون” بالحصول على ردود إيجابية من الجانبين، وبإمكانية العودة إلى المفاوضات “في وقت قريب جداً”.

وتأتي هذه المبادرة في ظل عودة التصعيد مجدداً بين الولايات المتحدة وإيران، مع نهاية الأسبوع الأول من تموز الجاري، إثر تنفيذ الولايات المتحدة ضربات على إيران رداً على استهدافها سفناً تجارية في مضيق هرمز، وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثامن من تموز إنهاء مذكرة التفاهم بين الجانبين، فيما تشن طهران هجمات على سفن ومنشآت في عدد من دول المنطقة.