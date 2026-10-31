تركيا ترشح فريدون سينيرلي أوغلو لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة

أنقرة-سانا

قدّمت تركيا طلباً رسمياً لترشيح السفير فريدون سينيرلي أوغلو، وزير الخارجية التركي الأسبق والأمين العام الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة.

وقال الممثل الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة، السفير أحمد يلدز، في تصريح لوكالة الأناضول مساء أمس الجمعة: إنه قدّم رسالة الترشيح إلى رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح يلدز أن الرئيس رجب طيب أردوغان رشّح سينيرلي أوغلو للمنصب، نظراً لما يمتلكه من كفاءة وخبرة دولية، وللثقة الكبيرة التي يوليها له.

وشغل سينيرلي أوغلو منصب وزير الخارجية التركي بين آب وتشرين الثاني عام 2015، كما تولى منصب الممثل الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة بين عامي 2016 و2023، ويشغل حالياً منصب الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

ويواصل مجلس الأمن النظر في المرشحين لمنصب الأمين العام عبر جولات من التصويت غير الرسمي، عُقد أحدثها في 16 تشرين الأول الجاري.

وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، تعيّن الجمعية العامة الأمين العام بناءً على توصية من مجلس الأمن، فيما تتواصل المشاورات لاختيار الأمين العام الجديد، الذي سيتولى مهامه اعتباراً من كانون الثاني 2027.

وتنتهي الولاية الثانية للأمين العام الحالي للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 31 كانون الأول 2026، بعدما تولى المنصب في الأول من كانون الثاني 2017.