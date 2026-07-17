مقتل 5 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا‏

قُتل خمسة فلسطينيين، بينهم امرأتان، وأصيب آخرون اليوم الجمعة، جراء قصف ‏قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة.‏

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية قولها: إن فلسطينياً قُتل ‏وأصيب ثلاثة آخرون جراء قصف الاحتلال بركساً يؤوي نازحين في منطقة ‏السوارحة غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.‏

وأضافت المصادر: إن مجمع العودة الطبي استقبل قتيلاً وأربعة مصابين إثر قصف ‏استهدف تجمعاً للفلسطينيين قرب دوار غراب في المخيم الجديد وسط قطاع غزة.‏

وفي مدينة غزة، قُتل فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال ‏الحربية شقة سكنية في شارع اليرموك، بينما قُتلت امرأة إثر إلقاء طائرة مسيّرة ‏للاحتلال قنبلة قرب مدرسة أبو تمام في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، وقُتلت ‏امرأة أخرى متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال جنوب غرب مدينة خان ‏يونس.‏

وفي السياق، أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقدس المحتلة، بينما اعتقلت القوات شاباً آخر كان برفقته.‏

وكان عدد من الفلسطينيين أصيبوا اليوم بحالات اختناق جراء إطلاق قوات ‏الاحتلال الغاز السام في رام الله، واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين في ‏نابلس.‏

وأسفرت حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال ‏الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع ‏من تشرين الأول 2023 ‏حتى أمس عن مقتل 73 ألفاً و250 فلسطينياً وإصابة 173 ‏ألفاً و751 آخرين.‏