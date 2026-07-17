مقتل 5 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا
قُتل خمسة فلسطينيين، بينهم امرأتان، وأصيب آخرون اليوم الجمعة، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية قولها: إن فلسطينياً قُتل وأصيب ثلاثة آخرون جراء قصف الاحتلال بركساً يؤوي نازحين في منطقة السوارحة غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.
وأضافت المصادر: إن مجمع العودة الطبي استقبل قتيلاً وأربعة مصابين إثر قصف استهدف تجمعاً للفلسطينيين قرب دوار غراب في المخيم الجديد وسط قطاع غزة.
وفي مدينة غزة، قُتل فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية شقة سكنية في شارع اليرموك، بينما قُتلت امرأة إثر إلقاء طائرة مسيّرة للاحتلال قنبلة قرب مدرسة أبو تمام في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، وقُتلت امرأة أخرى متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال جنوب غرب مدينة خان يونس.
وفي السياق، أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقدس المحتلة، بينما اعتقلت القوات شاباً آخر كان برفقته.
وكان عدد من الفلسطينيين أصيبوا اليوم بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الغاز السام في رام الله، واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين في نابلس.
وأسفرت حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023 حتى أمس عن مقتل 73 ألفاً و250 فلسطينياً وإصابة 173 ألفاً و751 آخرين.