وزير الحرب الأمريكي: سنواصل ضرب إيران حتى إنهاء تهديدها العسكري والنووي

واشنطن-سانا

أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث أن العملية العسكرية التي تنفذها بلاده وإسرائيل ضد إيران ستستمر حتى القضاء على قدراتها الصاروخية والعسكرية، وضمان عدم تمكنها من امتلاك سلاح نووي.

وأوضح هيغسيث خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين أن إيران تمتلك قدرات تمكنها من تنفيذ ضربات بعيدة المدى، والمهمة الأمريكية واضحة وحاسمة، وتتمثل في تدمير التهديد الصاروخي الإيراني وأسطولها البحري، ومنعها من الوصول إلى السلاح النووي.

وقال: “إيران عملت على بناء ترسانة من الصواريخ والطائرات المسيّرة لتشكيل درع يحمي طموحاتها النووية، ومهمتنا تتمثل في حرمانها من تحقيق أهدافها”.

وأضاف وزير الحرب الأمريكي: “هذه ليست حرباً بلا نهاية. نحن لم نبدأ هذه الحرب، لكن في عهد الرئيس ترامب نحن من سينهيها وفق شروط تستند إلى مبدأ “أمريكا أولاً”.