مقتل ثمانية أشخاص في تحطم مروحية بإندونيسيا

اندونيسيا مقتل ثمانية أشخاص في تحطم مروحية بإندونيسيا

جاكرتا-سانا

لقي ثمانية أشخاص مصرعهم جراء تحطم مروحية خاصة في جزيرة بورنيو بإندونيسيا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزارة النقل الإندونيسية قولها اليوم الجمعة: إن المروحية المملوكة لشركة محلية، فقدت الاتصال مع مراقبي الحركة الجوية بعد خمس دقائق من إقلاعها في مقاطعة كاليمانتان أمس الخميس.

وكان على متن المروحية ثمانية أشخاص، بينهم اثنان من أفراد الطاقم وستة ركاب.

وعثرت فرق الإنقاذ على الضحايا مساء أمس في منطقة كثيفة الأشجار وشديدة الانحدار.

وتُعد إندونيسيا أرخبيلاً واسعاً يضم آلاف الجزر، ما يجعل النقل الجوي وسيلة أساسية للتنقل بين مناطقها، رغم تكرار حوادث الطيران خلال السنوات الماضية.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك