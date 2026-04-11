وزارة الخارجية الفلسطينية: مجزرة البريج جريمة إبادة وانتهاك صارخ للقانون الدولي

القدس المحتلة-سانا

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم البريج وسط قطاع غزة، وأسفرت عن مقتل ستة فلسطينيين، وإصابة آخرين، معتبرة أن هذه الجريمة تأتي في إطار العدوان المستمر الذي يمارسه الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

واعتبرت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، أوردته وكالة “وفا”، أن سلطات الاحتلال تستغل وقف إطلاق النار للتهرب من التزاماتها القانونية، بما في ذلك تنفيذ المرحلة الثانية من خطة وقف العدوان، والانسحاب من قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت الخارجية أن المتورطين في هذه المجازر سيحاسبون أمام المحاكم الدولية المختصة، باعتبار هذه الأفعال جرائم إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيرة إلى أن الاكتفاء الدولي ببيانات الإدانة لم يعد مقبولاً في ظل استمرار الانتهاكات وتصاعد الاعتداءات بحق المدنيين الفلسطينيين.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل وفاعل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووقف الجرائم الإسرائيلية المتواصلة، والعمل على إيجاد حل سياسي عادل ومستدام يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقتل ستة فلسطينيين، وأصيب آخرون في وقت سابق اليوم، جراء قصف قوات الاحتلال على مخيم البريج وحي الرقب، في مشهد يعكس استمرار استهداف المدنيين رغم إعلان وقف إطلاق النار، ما يعكس تفاقم المعاناة الإنسانية وارتفاع أعداد القتلى يومياً، وسط تحذيرات من تدهور خطير في الأوضاع الميدانية.