وزير الدفاع السعودي يبحث مع الناتو ونظرائه بألمانيا وإسبانيا وكندا التعاون العسكري

الرياض-سانا

بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، خلال اتصالات هاتفية منفصلة أجراها اليوم الجمعة مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” مارك روته، ووزراء الدفاع في ألمانيا وإسبانيا وكندا، تطورات الأوضاع في المنطقة، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات العسكرية والدفاعية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن الاتصال مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي تناول أوجه التعاون العسكري والدفاعي، والتنسيق المشترك إزاء التطورات الراهنة في المنطقة، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت الوكالة أن الاتصال مع وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس تناول العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالين العسكري والدفاعي، وتنسيق الجهود المشتركة حيال تطورات الأوضاع في المنطقة، وإدانة هجمات ميليشيا الحوثي على المملكة.

وفي اتصال وزير الدفاع السعودي مع وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس، استعرض الجانبان علاقات التعاون الدفاعي بين البلدين وسبل تطويرها، بما يعزز الشراكة السعودية الإسبانية، إضافة إلى بحث التطورات الإقليمية والاعتداءات التي تشنها ميليشيا الحوثي على المملكة، والجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار.

كما بحث وزير الدفاع السعودي مع وزير الدفاع الوطني الكندي ديفيد ماكغينتي آفاق التعاون بين البلدين في المجال الدفاعي، والتطورات الإقليمية الراهنة، وسبل تعزيز العمل المشترك لدعم أمن المنطقة واستقرارها، إلى جانب إدانة الاعتداءات التي تشنها ميليشيا الحوثي على المملكة.

وأعرب الأمير خالد بن سلمان، خلال الاتصال، عن تعازيه لنظيره الكندي بوفاة عدد من أفراد الخدمة العسكرية إثر حريق وقع داخل قاعدة للقوات الكندية في مقاطعة ألبرتا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وتأتي هذه الاتصالات في إطار المشاورات والتنسيق مع عدد من الشركاء الدوليين بشأن التطورات الإقليمية وقضايا الأمن والاستقرار والتعاون الدفاعي.