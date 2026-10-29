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مقتل أربعة عسكريين وإصابة 11 جراء تحطم مروحية تابعة لقوة الاتحاد الأوروبي في البوسنة

EUFOR Althea.svg مقتل أربعة عسكريين وإصابة 11 جراء تحطم مروحية تابعة لقوة الاتحاد الأوروبي في البوسنة
"يوفور" تعلن عن تحطم مروحية تابعة لها في منطقة برتشكو شمال شرق البوسنة خلال تنفيذ مهمة روتينية

ساراييفو-سانا

قُتل أربعة عسكريين وأُصيب 11 آخرون بجروح، اليوم الخميس، جراء تحطم مروحية عسكرية إيطالية تابعة لقوة الاتحاد الأوروبي لحفظ السلام في البوسنة والهرسك “يوفور”، في منطقة برتشكو شمال شرق البلاد، أثناء تنفيذ مهمة روتينية.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن القوة الأوروبية قولها في بيان: “إن المروحية، وهي من طراز”CH-47 شينوك”، تحطمت خلال المهمة، ما أسفر عن سقوط قتلى، وإصابة عدد من أفراد الطاقم بجروح بالغة”، فيما أفادت مصادر طبية بمقتل أربعة عسكريين وإصابة11 آخرين.

وأوضحت القوة أنها باشرت تحقيقاً شاملاً ومعمقاً لتحديد ملابسات الحادث وأسبابه، مشيرة إلى أنها ستعلن مزيداً من المعلومات في الوقت المناسب، بعد التحقق من الوقائع المرتبطة به.

وتتولى قوة “يوفور” التابعة للاتحاد الأوروبي مهمة حفظ السلام في البوسنة والهرسك، حيث أُنشئت في عام 2004 خلفاً لقوات “سيفور”، وتنشر مئات الجنود في إطار الجهود الرامية إلى دعم الاستقرار في منطقة البلقان.

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