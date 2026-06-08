وزير الثقافة اللبناني: المواقع الأثرية تراث مشترك للإنسانية وندعو إلى حمايتها

بيروت-سانا

دعا وزير الثقافة اللبناني غسان سلامة اليوم الإثنين إلى حماية المعالم الأثرية المدرجة على قائمة التراث العالمي في مدينة صور جنوب لبنان، وذلك بعد تعرّضها لأضرار جسيمة نتيجة قصف إسرائيلي أمس الأحد.

وقال سلامة لوكالة فرانس برس: “أطلق نداء لتجنب استهداف المواقع الأثرية في البلاد، ولا سيما آثار صور التي هي من التراث المشترك للإنسانية”.

وأوضح أن إسرائيل “لا تحترم” اتفاقية لاهاي التي تنص على صون الممتلكات الثقافية في حالات النزاع المسلح، ولا “الدروع الزرقاء” التي أقامتها لجنة مرتبطة بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” لحماية نحو ثلاثين موقعاً في لبنان، من بينها صور بعد اندلاع الحرب الأخيرة.

وبخصوص الأضرار التي أصابت الموقع، أشار وزير الثقافة إلى أن تقييمها سيتم فور حدوث وقف لإطلاق النار أو التمكن من الوصول إلى الآثار دون تعريض حياة علماء الآثار للخطر.

بدوره أوضح مدير المواقع الأثرية في جنوب لبنان علي بدوي أن القصف الإسرائيلي تسبب “بأكبر أذى يتعرض له الموقع خلال هذه الحرب، وأن كمية الردم والدمار بالموقع مرتفعة، مشيراً إلى أنها “ناتجة عن ضربات لحقت بالمباني المجاورة”، فضلاً عن “إصابة مباشرة” للموقع “أّدت إلى ضرر كبير في المنشآت المدنية”.

وبيّن أن بعض القطع الأثريّة من أعمدة، وتيجان، وفسيفساء وغيرها، تعرّضت للضرر نتيجة لوقوع الردم عليها، لافتاً إلى أن موقعاً أثرياً آخر في صور، والمعروف بموقع البص، كان تعرّض هو الآخر لأضرار في وقت سابق.

وأكد بدوي أن المعلم الأثري في صور “موقع مدني وموقع تراث عالمي، وليس موقعاً عسكرياً أبداً، ولا توجد أي نشاطات عسكرية فيه”.

وشنّ الجيش الإسرائيلي أمس الأحد غارات واسعة النطاق على أحياء عدة في صور من ضمنها الحي الذي تقع فيه الآثار.

وإثر المواجهات بين إسرائيل وميليشيا حزب الله عام 2023، منحت اليونسكو أكثر من 70 موقعاً تراثياً في لبنان، من بينها صور شعار “الحماية المعززة”.

وتُعدّ مدينة صور الساحلية من أقدم مدن ساحل المتوسط، حيث تعود إلى عهد الفينيقيين ثم توالت عليها حضارات عدّة، وتضمّ آثاراً مدرجة على قائمة اليونسكو تتوزّع على موقعين.