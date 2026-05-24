مقتل امرأة وإصابة شخصين جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

بيروت-سانا‏

قتلت امرأة وأصيب شخصان آخران اليوم الأحد جراء غارات شنها طيران ‏الاحتلال الإسرائيلي على قرى وبلدات جنوب لبنان.‏

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الطيران الإسرائيلي أغار على ‏بلدة طورا في قضاء صور، ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة آخرين ‏بجروح.‏

وفي مرجعيون شن الطيران الإسرائيلي غارات ليلاً بين بلدة قبريخا ومجدل ‏سلم، كما استهدف قصف مدفعي البلدة. ‏

وفي النبطية نفذت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات أدت إلى تدمير ‏المباني السكنية والمؤسسات التجارية، ففي بلدة حبوش استهدف الطيران ‏مبنى في محيط المدرسة الدولية ودمرته.‏

كما شنت الطائرات غارة على أطراف بلدة كفررمان وحي كسار الزعتر ‏وبلدة تول، وقد تسببت الغارات بدمار هائل وكبير في عشرات المحال ‏والمؤسسات التجارية والمطاعم، أدت إلى احتراقها بالكامل.‏

وتعرّض مركز الدفاع المدني الإقليمي في النبطية، لاستهداف مباشر أدى إلى ‏انهيار المبنى بالكامل وتضرر عدد كبير من الآليات والمعدات التابعة للمركز ‏دون تسجيل إصابات، واقتصرت الأضرار على الماديات.‏

وقتل خمسة أشخاص وجرح اثنان آخران أمس السبت جراء غارة إسرائيلية ‏استهدفت أحد البساتين في منطقة البقبوق شمال مدينة صور.‏