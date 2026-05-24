مقتل امرأة وإصابة شخصين جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

بيروت-سانا
قتلت امرأة وأصيب شخصان آخران اليوم الأحد جراء غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على قرى وبلدات جنوب لبنان.
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الطيران الإسرائيلي أغار على بلدة طورا في قضاء صور، ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة آخرين بجروح.
وفي مرجعيون شن الطيران الإسرائيلي غارات ليلاً بين بلدة قبريخا ومجدل سلم، كما استهدف قصف مدفعي البلدة.
وفي النبطية نفذت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات أدت إلى تدمير المباني السكنية والمؤسسات التجارية، ففي بلدة حبوش استهدف الطيران مبنى في محيط المدرسة الدولية ودمرته.
كما شنت الطائرات غارة على أطراف بلدة كفررمان وحي كسار الزعتر وبلدة تول، وقد تسببت الغارات بدمار هائل وكبير في عشرات المحال والمؤسسات التجارية والمطاعم، أدت إلى احتراقها بالكامل.
وتعرّض مركز الدفاع المدني الإقليمي في النبطية، لاستهداف مباشر أدى إلى انهيار المبنى بالكامل وتضرر عدد كبير من الآليات والمعدات التابعة للمركز دون تسجيل إصابات، واقتصرت الأضرار على الماديات.
وقتل خمسة أشخاص وجرح اثنان آخران أمس السبت جراء غارة إسرائيلية استهدفت أحد البساتين في منطقة البقبوق شمال مدينة صور.