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زيلينسكي يعلن مقتل 13 شخصاً بضربة روسية في دنيبرو

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زيلينسكي يعلن مقتل 13 شخصاً بضربة روسية في دنيبرو
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي -Reuters

كييف-سانا
 
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، مقتل نحو 13 شخصاً، وإصابة عشرة آخرين، جراء ضربة روسية استهدفت محطة للسكك الحديدية في منطقة دنيبرو وسط أوكرانيا.
 
وقال زيلينسكي في منشور عبر “تلغرام”: إن الضربة استهدفت محطة “زاليزنيتشني”، حيث كانت توجد قطارات، من بينها قطار ركاب، مشيراً إلى أن من بين القتلى أشخاصاً يعرفهم شخصياً.

عقوبات جديدة على روسيا

دعا زيلينسكي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع إلى فرض عقوبات جديدة وأكثر صرامة على روسيا، منتقداً رفع العقوبات عن رجال أعمال روس وقطاع الطاقة بدلاً من السعي إلى خفض التصعيد.

واعتبر زيلينسكي أن موسكو وآلتها العسكرية تتحملان المسؤولية الكاملة عن تصعيد الحرب، مطالباً باتخاذ خطوات إضافية للضغط على روسيا.
 
وتأتي هذه الأحداث في وقت تتواصل فيه الجهود الرامية إلى استئناف المفاوضات بشأن وقف ‏الحرب بين الجانبين، مع توقع عقد ‏اجتماع بين ممثلين عن روسيا وأوكرانيا ‏والولايات المتحدة في الإمارات خلال تشرين الثاني المقبل.

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